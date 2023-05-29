الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يعلن توريد 100% من محصول القمح

القمح
القمح

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، توريد 100% من القمح في الشون والصوامع بمحافظة بورسعيد، منذ بداية موسم الحصاد حتى الآن.  

وأشار المحافظ إلى ارتفاع معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2023 للمرة الاولى من نوعها ، و تعتبر بورسعيد من أوائل المحافظات التي حققت هذه النسبة من توريد الأقماح للعام الحالي.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أنه تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعيق عمليات التوريد، مشيراً إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة.

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بوعي وجهود المزارعين التي ساهمت في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضي، حيث كانت 9 آلاف و596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة،  فضلا عن ارتفاع نسبة توريد الأقماح عن الأعوام الماضية، مؤكدا علي أن هناك اهتماما كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية  مع الاهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الزراعية المختصة لاتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة حتى انتهاء موسم الحصاد والتوريد، تحت إشراف الدكتور حسني عطية مدير عام مديرية الزراعة، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة، فضلًا عن التواصل معهم لحل جميع مشاكلهم.

ولفت المحافظ إلى توفير كافة التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين، مع تقديم الدعم لهم بما يحقق أهداف التعمير والتنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

ارتفاع نسبة أثناء اهتماما كبيرا استلام القمح استراتيجية

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