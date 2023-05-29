وزير الرياضة يدعم دوري كرة القدم للصم بمليون و300 ألف جنيه

اعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيها دعما للأندية المشاركة في دوري كرة القدم للصم بقسمي الممتاز والدرجة الاولي الذي تنظمه اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي ، وجاء عدد الاندية المستفيدة 37 نادي بواقع 50 الف جنيها لأندية الممتاز و30 الف جنيها لأندية الدرجة الاولي ، وقد سمحت اللجنة لمراكز الشباب واندية الشركات المشاركة في دوري كرة القدم وقد وصل إجمالي عدد الفرق المشاركة 58 هيئة مشاركة فعليا في الدوري وكأس مصر ، في نفس السياق قررت اللجنة مشاركة المنتخب القومي في بطولة كاس العالم لكرة القدم للصم المقرر إقامتها بماليزيا خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 7 أكتوبر المقبل.

الاتحادات الرياضية تُشيد بدور وزارة الشباب والرياضة في دعم المنظومة الرياضية

توجهت الاتحادات الرياضية، خلال اجتماع ومناقشات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب؛ بدور وزارة الشباب والرياضة في دعم المنظومة الرياضية، تقديم الدعم المالي الخاص بالبطولات والأجهزة الفنية بشكل مستدام.

وأشاد رؤساء وممثلي الاتحادات خلال المناقشات، بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في فكرة دخول شركات، لرعاية أبطال مصر الواعدين وتجهيزهم لأوليمبياد باريس 2024.

وأكد وزير الرياضة ردًا على نقاط دعم شركات القطاع الخاص على المسئولية المجتمعية لرعاية أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، موجهًا الدعوة لشركات القطاع الخاص والتي تسعى للاستثمار والتسويق في المجال الرياضي، في دعم ورعاية كل أبطال مصر في الألعاب.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية بشكل دائم؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية، وإعداد أبطال مصر الرياضيين لمختلف البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ضوء الحرص على استدامة تحقيق الانجازات بمختلف المحافل.

وجدد الوزير طالبه من الاتحادات الرياضية بالتفكير في تعظيم الموارد الذاتية لها من خلال آليات جديدة تُزيد من دخل الاتحاد؛ للإنفاق على الأنشطة والبرامج المُستهدف تنفيذها.

ونوه وزير الشباب والرياضة إلي التنسيق والمتابعة مع الاتحادات الرياضية على مستوى تنفيذ المعسكرات التدريبية لإعداد لاعبى المنتخبات الوطنية لمختلف البطولات ودورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024.