قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات المنيا - القاهرة وذلك فى قطارات المختلطة والعادية، وتسلط الدستورالضوء على مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية والمختلطة.



مواعيد قطارات الصعيد:

قطار 1015 روسي الساعة 3:50 فجرآ

قطار 185 مختلط الساعة 4:10صباحآ

قطار 973 روسي الساعة 4:30صباحآ

قطار 1009 روسي الساعه 4:55 فجرآ

871مكيف الساعة 5:40 صباحآ

قطار 997مكيف الساعة 6:30صباحآ

قطار 187 روسي الساعة 6:45 صباحآ

قطار 89 مكيف 7:40 صباحآ

974 روسي الساعة 5:20 صباحآ

قطار 1006 روسي الساعة 6:00صباحا

قطار 978 (vip)الساعة 6:30 صباحا

980 خدمة خاصه الساعة 8:00 صباحا

80 روسي الساعة 8:30 صباحا

قطار 1004 روسي الساعة 9:30 صباحا

قطار 2010 مكيف الساعة 10:00 صباحا

قطار 158 روسي 10:30 صباحا





قطار 982 مكيف الساعة 12:00ظهرآ

قطار 160 روسي الساعة 12:15 ظهرآ

قطار 986مكيف الساعة 1:00ظهرآ

قطار 186مختلط الساعة 1:30ظهرآ

قطار 970 مكيف الساعة 2:00 ظهرآ

قطار 162 روسي الساعة 2:20 ظهرآ

قطار 164 روسي الساعة 3:30ظهرآ

قطار 990 مكيف الساعة 4:00 عصرآ

قطار 972 روسي الساعة 4:20 عصرآ

قطار 2006 خدمة خاصة 5:15 مساءآ

قطار 872 مكيف 5:45 مساء

قطار 188 روسي الساعة 6:00 مساء





قطار 1014 روسي الساعة 6:50 مساءا





قطار 988 مكيف الساعة 7:00 مساءا





قطار 88مكيف الساعة 8:00 مساءا

قطار 1012 روسي الساعة 8:20 مساءا

قطار 2014 خدمة خاصه 9:00 مساءا

قطار 976 خدمة خاصه 9:30 مساءا





قطار 996 مكيف الساعة 10:00 مساءا





قطار 90 مميز الساعة 10:15مساءا





قطار 1008 روسي الساعة 10:55 مساءا





قطار 890 مكيف الساعة 11:30 مساءا





قطار 1010 روسي الساعة 12:05 ليلا





قطار 934 خدمة خاصه 1:10 ليلا





قطار 989 مكيف الساعة 8:30 صباحا

قطار 165 روسي الساعة 8:45 صباحا





قطار 1011 روسي الساعة 9:55 صباحا

قطار 971 مكيف الساعة 9:20 صباحا

قطار 991 مكيف الساعة 10:30 صباحا





قطار 91 مميز الساعة 11:00 صباحا





قطار 987 مكيف الساعة 12:20ظهرآ





قطار 833 روسي الساعة 12:30 ظهرآ

قطار 159 روسي الساعة 2:00 ظهرآ

قطار 891 مكيف الساعة 2:30 ظهرآ

قطار 2011 مكيف الساعة 2:55 ظهرآ

157 روسي الساعة 3:15 ظهرآ

981 خدمه خاصه vip الساعة 4:20 عصرآ

975 روسي الساعة 4:45 عصرآ

979 خدمه خاصه 5:20 مساء

قطار 81 روسي ألساعة 5:35 عصرآ

983 مكيف الساعة 6:30 مساء

935 خدمه خاصه vip الساعة 7:00 م

قطار 1007 روسي الساعة 11:20 م

163 روسي الساعة 11:45 مساءآ

قطار 2013 مكيف الساعة 12:00 ليلآ

قطار 1013 روسي الساعة 12:35 ليلآ

2007 خدمه خاصه vip الساعة 12:45 ليلآ

قطار 2015 خدمه خاصه vip الساعة 1:20 ليلآ

977 خدمه خاصه vip الساعة 2:00 ليلآ