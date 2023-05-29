الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية

قطار
قطار

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات المنيا - القاهرة  وذلك فى قطارات المختلطة والعادية، وتسلط الدستورالضوء على مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية والمختلطة.


مواعيد قطارات الصعيد:

 

قطار 1015 روسي الساعة 3:50 فجرآ

 

قطار 185 مختلط الساعة 4:10صباحآ

 

قطار 973 روسي الساعة 4:30صباحآ

 

قطار 1009 روسي الساعه 4:55 فجرآ

 

871مكيف الساعة 5:40 صباحآ

 

قطار 997مكيف الساعة 6:30صباحآ

 

قطار 187 روسي الساعة 6:45 صباحآ

 

قطار 89 مكيف 7:40 صباحآ

 

974  روسي الساعة 5:20 صباحآ

 

قطار 1006 روسي الساعة 6:00صباحا

 

قطار 978 (vip)الساعة 6:30  صباحا

 

980 خدمة خاصه الساعة 8:00 صباحا

80 روسي الساعة 8:30  صباحا

 

قطار 1004 روسي الساعة 9:30  صباحا

 

قطار 2010 مكيف الساعة 10:00  صباحا

 

قطار 158 روسي  10:30 صباحا


 

قطار 982 مكيف الساعة 12:00ظهرآ

 

قطار 160 روسي الساعة 12:15 ظهرآ

 

قطار 986مكيف الساعة 1:00ظهرآ

 

قطار 186مختلط الساعة 1:30ظهرآ

 

قطار 970 مكيف الساعة 2:00 ظهرآ

 

قطار 162 روسي  الساعة 2:20 ظهرآ

 

قطار 164 روسي  الساعة 3:30ظهرآ

 

قطار 990 مكيف الساعة 4:00 عصرآ

 

قطار 972 روسي  الساعة 4:20 عصرآ

 

قطار 2006 خدمة خاصة 5:15 مساءآ

 

قطار  872 مكيف 5:45 مساء

 

قطار 188 روسي الساعة 6:00 مساء


 

قطار 1014 روسي الساعة 6:50 مساءا


 

قطار 988 مكيف الساعة 7:00 مساءا


 

قطار 88مكيف الساعة 8:00 مساءا

 

قطار 1012 روسي الساعة 8:20 مساءا

 

قطار 2014 خدمة خاصه 9:00 مساءا

 

قطار 976 خدمة خاصه 9:30 مساءا


 

قطار 996 مكيف الساعة 10:00 مساءا


 

قطار 90 مميز الساعة 10:15مساءا


 

قطار 1008 روسي الساعة 10:55 مساءا


 

قطار 890 مكيف الساعة 11:30 مساءا


 

قطار 1010 روسي الساعة 12:05 ليلا


 

قطار 934 خدمة خاصه 1:10  ليلا


 

قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية

مواعيد قطارات مرسى مطروح من القاهرة والإسكندرية وأسعارها 2023

 

قطار 989 مكيف الساعة 8:30  صباحا

 

قطار 165 روسي الساعة 8:45 صباحا


 

قطار 1011 روسي الساعة 9:55  صباحا

 

قطار 971 مكيف الساعة 9:20  صباحا

 

قطار 991 مكيف الساعة 10:30  صباحا


 

 

قطار 91 مميز الساعة 11:00 صباحا


 

قطار 987 مكيف الساعة 12:20ظهرآ


 

قطار 833 روسي  الساعة 12:30 ظهرآ

 

قطار 159 روسي الساعة 2:00 ظهرآ

 

قطار 891 مكيف الساعة 2:30 ظهرآ

 

قطار 2011 مكيف الساعة 2:55 ظهرآ

 

157 روسي  الساعة 3:15 ظهرآ

 

981 خدمه خاصه vip الساعة 4:20 عصرآ

 

975 روسي الساعة 4:45 عصرآ

 

979 خدمه خاصه 5:20 مساء

 

قطار 81 روسي ألساعة 5:35 عصرآ

 

983 مكيف الساعة 6:30 مساء

 

935 خدمه خاصه vip الساعة 7:00 م

 

قطار 1007 روسي الساعة 11:20 م

 

163 روسي الساعة 11:45 مساءآ

 

قطار 2013 مكيف الساعة 12:00 ليلآ

 

قطار 1013 روسي الساعة 12:35 ليلآ

 

2007 خدمه خاصه vip الساعة 12:45 ليلآ

 

قطار 2015 خدمه خاصه vip الساعة 1:20 ليلآ

 

977 خدمه خاصه vip الساعة 2:00 ليلآ

مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

مصدر بتعليم القاهرة: نتيجة الشهادة الإعدادية أمام المحافظ خلال ساعات

الأن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الإسكندرية 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة في رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق