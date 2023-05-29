تنسيقية شباب الأحزاب: كل الموضوعات التي طرحت بأجندة الحوار الوطني مهمة

وجه مؤمن السيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لزملائه في التنسيقية على مشاركتهم في 24 جلسة على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث كانت مشاركة ثرية ومقترحات وحل لمشكلات وتوصيات، والتزموا بمدونات السلوك التي تم وضعها من قبل الأمانة الفنية.

وأضاف السيد خلال لقائه على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن الأمانة الفنية بذلت مجهودًا كبيرًا حتى تظهر الجلسات على مدار الأسبوعين الماضيين بصورة مشرفة، معقبًا: "كل الموضوعات التي جرى طرحها على أجندة الحوار منذ اليوم الأول كانت مهمة جدا".

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه من ضمن الأولويات التي بدأنا بها قانون الإدارة المحلية والانتخابات بسبب أهميتها الكبيرة في الشارع المصري، حيث إنها من الأولويات التي جرى طرحها بشكل عاجل على مائدة الحوار، فمنذ عام 2010 لا توجد محليات، وهو ما جعل المواطن يعاني كثيرا.

دور المجالس النيابية مهم جدا

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دور المجالس النيابية مهم جدا، ولكن هناك دور تكاملي، لأن عضو المجلس المحلي وجوده سيسهل عمل أعضاء المجالس النيابية في التفرغ الكامل للعمل النيابي والتشريعي.