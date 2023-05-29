الإحصاء: 19.8% زيادة فى قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بقطاع التشييد والبناء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشـرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع الخاص عام 2021.

وأظهرت نتائج النشرة عددًا من المؤشرات حول قطاع التشييد والبناء لشركات القطاع الخاص فى مصر، من بينها ارتفاع قيمة ما تم تنفيذه من عمليات في قطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص إلى 327.1 مليار جنـيه عام 2021 مقابل 273.1 مليار جنيه عام 2020 بنسبة زيادة 19.8%، ويرجع ذلك إلى زيادة الاتجاه نحو تحديـث البنية التحتيـة خاصة في قطاع المرافق والطرق والمباني السكنية.

كما أظهرت المؤشرات ارتفاع إجمالي قيمـة ما تم تنفيذه من المبـاني السكنية إلى 108.4 مليـار جنيه عام 2021 مقابل 74.3 مليار جنيه عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 45.9٪.

وسجل إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من الطرق نحو 23.9 مليار جنيه عام 2021، مقابل 15.7 مليار جـنيه عـام 2020، بنسـبة زيادة قدرهـا 52.6٪.

وكشفت بيانات النشرة أن إجمالي قيمـة ما تم تنفيذه من أعمال بترولية متنوعة بلغ 44.0 مليار جنيه عام 2021 مقابل 43.7 مليار جنيه عـام 2020، بنسبة زيادة قدرها 0.8٪.

وحول الإيرادات المتحققة فى القطاع، أظهرت النتائج أن إجمالي قيمـة الإيرادات الأخرى بلغت 8.1 مليار جنيه عام 2021 مقابل 6.1 مليار جنيه عام 2020، بنسبة زيادة قدرهـا 32.2٪.

كما بلغ إجمالي قيـمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية 22.6 مليـار جـنـيـه عــام 2021 مقابل 16.7 مليار جنيه عـام 2020، بنســبة زيادة قدرهـا 35.4٪.

وسجلت القيمة المضافة الإجمالية 90.2 مليار جنيه عام 2021 مقابل 89.7 مليار جنيه عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.5%.