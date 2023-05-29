في اليوم العالمي للجهاز الهضمي.. استشاري يضع روشتة بالوجبات الصغيرة والخفيفة

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي بالقصر العيني، إن الجهاز الهضمي يتأثر جدًا بالطعام ولكي نتجنب أي إصابات في الجهاز الهضمي يجب علينا أن ننظم طبيعة ومواعيد الطعام.

وأضاف خورشيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل تلك الأشياء تؤثر على البكتيريا النافعة والضارة الموجودة فى المعدة، موضحا أنه تم اكتشاف أن جميع الأمراض الموجودة فى الجسم سواء لها علاقة بالجهاز الهضمي أو غيره تأتي نتيجة البكتيريا الموجودة فى الجسم، سواء كانت أمراض مناعية أو مزمنة وما إلى ذلك.

استشاري يوجه نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي بالقصر العيني، البكتريا النافعة عندما تزيد من الممكن أن تتسبب في مشاكل كبيرة جدًا في جسم الإنسان، منوهًا بأن الإصابة بالقولون العصبي قد يكون ناتج عن زيادة البكتريا الموجودة داخل الأمعاء.

وقدم استشاري الجهاز الهضمي بالقصر العيني، روشتة للحفاظ علي الجهاز الهضمي أهمها من المحافظة على البكتيريا الخاصة بالجسم من خلال تناول الخضروات والبروتينات والنشويات بشكل جيد، حيث أن كل ذلك يؤثر على نمو البكتيريا.