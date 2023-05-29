الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في اليوم العالمي للجهاز الهضمي.. استشاري يضع روشتة بالوجبات الصغيرة والخفيفة

الوجبات الصغيرة
الوجبات الصغيرة

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي بالقصر العيني، إن الجهاز الهضمي يتأثر جدًا بالطعام ولكي نتجنب أي إصابات في الجهاز الهضمي يجب علينا أن ننظم طبيعة ومواعيد الطعام.

وأضاف خورشيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل تلك الأشياء تؤثر على البكتيريا النافعة والضارة الموجودة فى المعدة، موضحا أنه تم اكتشاف أن جميع الأمراض الموجودة فى الجسم سواء لها علاقة بالجهاز الهضمي أو غيره تأتي نتيجة البكتيريا الموجودة فى الجسم، سواء كانت أمراض مناعية أو مزمنة وما إلى ذلك.

استشاري يوجه نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي بالقصر العيني، البكتريا النافعة عندما تزيد من الممكن أن تتسبب في مشاكل كبيرة جدًا في جسم الإنسان، منوهًا بأن الإصابة بالقولون العصبي قد يكون ناتج عن زيادة البكتريا الموجودة داخل الأمعاء.           

 

وقدم استشاري الجهاز الهضمي بالقصر العيني، روشتة للحفاظ علي الجهاز الهضمي أهمها من المحافظة على البكتيريا الخاصة بالجسم من خلال تناول الخضروات والبروتينات والنشويات بشكل جيد، حيث أن كل ذلك يؤثر على نمو البكتيريا.

 

 

 

استشاري الجهاز الهضمي البروتينات الجهاز الهضمي الخضروات القولون العصبي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

مصدر بتعليم القاهرة: نتيجة الشهادة الإعدادية أمام المحافظ خلال ساعات

الأن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الإسكندرية 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة في رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق