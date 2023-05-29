الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مديرة مهرجان الطبول: كلنا منظومة واحدة ليخرج العمل للنور (فيديو)

مهرجان الطبول
مهرجان الطبول

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "انطلاق فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية في دورته العاشرة".

 

9 سنوات من الإبداع، حيث توافدت على أم الدنيا فرق شتى من كل الدنيا، حيث دشن المهرجان ويترأسه الفنان انتصار عبدالفتاح، ويأتي في نسخته لهذا العام تحت عنوان "حوار الطبول من أجل السلام".

 

وتعددت الأماكن التي تشهد فعاليات المهرجان هذا العام مثل سور القاهرة الشمالي الذي يحتضن أولى فعاليات المهرجان، وأيضًا الحديقة الثقافية ومسرح الحضارة والطفل وبيت السناري ومسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا.

 

لغة الطبول تتحول إلى لغة سلام

 

وقالت سهام إسماعيل، مدير مهرجان الطبول والفنون التراثية: "نتحدث عن الدورة العاشرة برعاية وزارة الثقافة المصرية والتعاون مع وزارة السياحة والآثار، كلنا منظومة واحدة حتى يخرج هذا العمل للنور".

 

وأضافت إسماعيل، أن الختام سيكون يوم الجمعة المقبل الموافق 2 يونيو، وسنرى كيف أن لغة الطبول التي هي لغة الحرب تتحول إلى لغة سلام من خلال الورشة الفنية التي ينظمها لكل الدول المشاركة للتأكيد على التواصل الإنساني بين الشعوب.

 

وأشارت مدير مهرجان الطبول والفنون التراثية، إلى أن الفعاليات تقدم على مسرح السور الشمالي، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وبيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، وساحة الهناجر.

مهرجان الطبول مديرة مهرجان الطبول منظومة واحدة يخرج العمل منظومة

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