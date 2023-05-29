عقد اليوم، مؤتمر اليوم المصري الرواندي للاستثمار والتجارة، بتنظيم مشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، ومجلس تنمية رواندا (RDB)، وسفارة رواندا، في بادرة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ورواندا.

وشارك في المؤتمر علي باشا، الوزير التجاري المفوض - رئيس دائرة إفريقيا بوزارة التجارة والصناعة، والذي أكد أن بلاده تدرك أن مستقبل إفريقيا يكمن في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول القارة، مضيفًا أن لهذا السبب تعتبر مثل هذه المؤتمرات التي تعقدها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ضرورة لمشاركة المعرفة والخبرة لأنظمتنا الاقتصادية.

كما شارك بالمؤتمر السفير ألفريد كاليسا، سفير رواندا بمصر، بالإضافة إلى وفد حكومي من رواندا، وعدد كبير من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وكذا كبار رجال الأعمال والمستثمرين من دولة رواندا.

وافتتح الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، المؤتمر مُرحبًا بالحضور، ومنوهًا خلال كلمته أن مصر بدأت في إعادة بناء علاقاتها الإفريقية منذ ثماني سنوات، مؤكدًا أن الجمعية تحرص بدورها على تقوية العلاقات المصرية الإفريقية، من خلال التعاون والشراكة مع دول القارة، ونستند في ذلك إلى حق القارة الإفريقية في استغلال قدراتها بالشكل الذي يتناسب مع ما تمتلكه من إمكانات تحتاج إلى تنمية لصالح شعوبها.

الشرقاوى: حجم التبادل التجارى بين مصر ورواندا حوالى 14 مليون دولار أمريكى

وأكد الشرقاوي أن الجمعية تهدف لأن تكون جسرًا هامًا يربط بين دول إفريقيا، وتحرص على تأكيد دعمها للقضايا الإفريقية، والدفع نحو التعاون لتوظيف الإمكانات المختلفة للدول الإفريقية، بالشكل الذي يتناسب مع قدراتها، لافتًا إلى أن قيادتي البلدين أعلنتا في أكثر من مناسبة الاتفاق على ضرورة دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بصورة قوية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بدورها هي الأخرى لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين جميع دول القارة.

صورة الموتمر

ونوه الشرقاوي إلى أن هناك رغبة مشتركة من جانب البلدين نحو توسيع مجالات التعاون، وتطوير العلاقات التجارية، والاستفادة من خبرات رجال الأعمال المصريين والروانديين، مضيفًا أن رواندا تعتبر من أنجح الدول الإفريقية جنوب الصحراء، حيث تحقق معدل نمو اقتصادي ثابتا يتراوح بين 6% - 9% سنوياً منذ عام 1995.

وأكد أن رواندا تمتلك تجربة مهمة في التنمية، معربًا عن تقديره تجربة رواندا التي انطلقت من مرحلة التحديات والصعاب، إلى تحقيق التنمية والتطور، مشددًا على أنها قصة نجاح إفريقية ملهمة ظهرت ثمارها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه بالرغم من الإنجازات العديدة التي حُققت في العلاقات المصرية الرواندية، إلا أنه ما زالت هناك فرص عديدة للارتقاء والنهوض بها، مؤكدًا ضرورة الارتقاء بالتبادل التجاري، خاصة التعاون في مجالات صناعة الشاي والقهوة والمنتجات الغذائية.

صورة الموتمر

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورواندا لا يزال يعتبر محدودًا جدًا، ولكنه يتزايد تدريجيًا في السنوات الأخيرة وفقًا للإحصاءات الرسمية لعام 2020، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 14 مليون دولار أمريكي، مؤكدًا أن الإحصاءات تشير إلى أن صادرات مصر إلى رواندا تتمثل في المنتجات الغذائية والمشروبات والأسمدة وبعض المنتجات الكيماوية، والأجهزة الكهربائية والمنزلية ومواد البناء، فيما تتكون واردات مصر من رواندا من الهواتف المحمولة وبعض المنتجات الزراعية مثل الشاي والقهوة والأفوكادو والأناناس.

وفيما يتعلق بالاستثمارات بين البلدين، أكد الشرقاوي أن الأرقام ما زالت غير قابلة للقياس لضعفها، مشيرًا إلى تطلعه أن يخرج الجانبان من المؤتمر بمخرجات متميزة للغاية، متمنيًا أن تجري شراكات مصرية رواندية علي أرض مصر تنطلق لأسواق الخليج وأوروبا، مشددًا على أن هذا هو الوقت الأمثل لبدء تحالفات اقتصادية ناجحة.



سفير رواندا: الدولة حريصة على التعاون مع جمعية رجال الأعمال

ومن جهته، رحب السفير ألفريد كاليسا، سفير رواندا بمصر، خلال كلمته بالحضور، ووجه شكره لرئيس الجمعية على حسن التنظيم لفعاليات المؤتمر، وأشار إلى أن دولة رواندا حريصة على التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مضيفًا أنها تعد منبرًا يجمع نخبة متميزة من القائمين على تطوير الاقتصاد الإفريقي.

صورة الموتمر

وأكد أن الجمعية أثبتت خلال مسيرتها أنها نموذج ناجح لتعزيز التعاون بين دول القارة، وجسر لتبادل الخبرات والممارسات في الاقتصاد والتجارة، موضحًا أن التوسع في التعاون الاقتصادي بات أمرًا مهمًا للغاية بين البلدين، مشددًا على أنه على البلدين تحديد مجالات جديدة للتعاون، لتكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة لتعظيم الاستفادة من مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذا سيخلق العديد من الفرص لا سيما بالنسبة لأصحاب الأعمال والشباب.

باشا يشجع المستثمرين المصريين على التبادل التجارى مع رواندا

وخلال كلمته، أشاد على باشا، الوزير التجاري المفوض - رئيس دائرة إفريقيا بوزارة التجارة والصناعة، بالدور المحوري الذي تقوم به الجمعية على صعيد الاقتصاد الإفريقي، مؤكدًا أن بلاده تقدر قيمة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول القارة، مشيدًا بدور المؤتمرات التي تعقدها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في هذا الصدد.

وأضاف أن رواندا تحرص على مشاركة الجمعية في التعبير عن تطلعات دول القارة الإفريقية في المجال الاقتصادي، متمنيًا أن يسفر المؤتمر عن نتائج تنفيذية ملموسة تحقق نقلة مهمة في الاقتصاد الإفريقي، وأكد اهتمام رواندا بدعوة المستثمرين المصريين للاستثمار في رواندا، وبناء عليه وجه دعوته بأن يقوم وفد من الجمعية بزيارة رواندا للبحث في الأمور التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر.