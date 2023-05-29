بعد وصول 60 شابًا وفتاة من سيناء للمرحلة النهائية.. مشروع "ابدأ حلمك"يعيد النور في أرض الفيروز

تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، على تدعيم القوى الناعمة المصرية من خلال البحث في كنوز مصر وثرائها الإبداعي ومواهبها في المحافظات كافة، للتأكيد على ريادة أم الدنيا الإبداعية في الفنون والآداب، من خلال المشروع الخاص بقصور الثقافة «ابدأ حلمك»، القائم في الوقت الحالي بالعريش في محافظة شمال سيناء.

وتقدم للمشروع 240 شابًا وفتاة، أجروا الاختبارات، واستطاع 60 منهم للوصول للمرحلة النهائية، وتجاوزوا الاختبارات والنجاح فيها، وإختيارهم من قبل القائمين على الورشة، للخضوع للتدريبات المقرر أن تبدأ في الثامن من يونيو المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، على أن يقام حفل تخرج دفعة المحافظة في أكتوبر المقبل تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم.

وجاء العدد المتقدم للمشروع في المرحلة الثالثة من شمال سيناء ليؤكد على امتلاك كافة محافظات مصر للعديد من المواهب المختلفة، وإمتلائها بالمواهب، التي تحتاج إلى إكتشافها ورعايتها وتنميتها.

كما جاء المشروع في شمال سيناء ضمن خطة وزارة الثقافة التي وضعتها لاستمرار تقديم الفعاليات المختلفة، في أرض الفيروز، واكتشاف المواهب من أبنائها، وتتنميها ورعايتها، سواء كان ذلك بشكل منفرد، أو من خلال تعاون الثقافة مع غيرها من الوزارات المعنية، بهدف نشر التنمية الثقافية في سيناء، ورفع الوعي، ونشر المعرفة، وبناء الإنسان، وبث روح المواطنة والإنتماء، والقضاء على الأفكار الظلامية.

يشار إلى أن الاختبارات في شمال سيناء تمت بحضور المخرج عصام السيد، والدكتور عمرو الأشرف عضو اللجنة الفنية للمشروع، والمخرج أحمد طه، وأشرف المشرحاني مدير عام الثقافة بشمال سيناء، ومحمود حنفي وكيل المديرية، وتضم لجنة المدربين في شمال سيناء كلا من محمد العشري "رقص"، محمد مصطفى "موسيقى"، محمد هاشم "سينوغرافيا".

ابدأ حلمك

ومشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع الفنان د. هاني كمال المدير التنفيذي.

وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتجرى حاليا تدريبات ختام المرحلة الثانية للمشروع بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.