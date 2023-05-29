تأجيل محاكمة المتهم بمعاشرة أخته المعاقة ذهنياً لحضور الطب الشرعي

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم، بتأجيل قضية المتهم محمد رمضان الذي قام بمعاشرة شقيقته معاشرة الأزواج، واستغل إعاقتها الذهنية، حتى حملت منه سفاحاً، إلى يوم 2 -7-2023م، لاستدعاء الأب وحضور الطب الشرعي.

وأصدرت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين المستشار إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، اليوم الإثنين، الحكم بالتأجيل في واقعة قيام شخص يُدعى" محمد رمضان درغام- 31 سنة"، عامل في صناعة الأقفاص، ومقيم بإحدى قرى مركز أبشواي، في اتهامه بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنياً مستغلاً عدم إدراكها وغياب وعيها، حتى حملت منه سفاحًا وتم افتضاح أمره .

وقضت محكمة جنايات الفيوم في شهر يونيو 2202م الماضي، بتأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة الطب الشرعي.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما أقدم شاب في أغسطس 2021، مُستغلاً إعاقة شقيقته الذهنية وغياب وعيها وإدراكها، وقيامه بالاعتداء على شقيقته ومواقعتها عدة مرات حتى حملت منه سفاحاً، وذلك خلال قيامه بتربيتها وملاحظتها لكونه شقيقها وله سلطة عليها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامًا باستغلال علة شقيقته المرضية المزمنة لكونها من المعاقين ذهنياً وفاقدة للوعي والتمييز والإدراك، كما أنّها عاجزة عن الحركة أو الكلام والحديث عما تتعرض له من ظلم، وواقع شقيقته واعتدى عليها حتى حملت سفاحاً منه.

وبحسب أوراق القضية، أراد الله جل وعلا كشف المستور، فأصيبت المجني عليها بإعياء شديد، واضطر والداها لاصطحابها إلى المستشفى، لتصدمهم الفاجعة بأنّ ابنتهم حامل في الشهر الخامس، فأبلغ الأب الشرطة على الفور، وكانت صدمته الأكبر حينما اكتشف أنّ ابنه هو من ارتكب تلك الجريمة البشعة، وحرر محضر للقضية رقم 15508 جنايات مركز شرطة أبشواي لسنة 2021، ومقيدة برقم 1989 كلي الفيوم.