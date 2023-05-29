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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتابع حظر اصطحاب المحمول فى امتحانات الدبلومات

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابع علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم، سير الامتحانات في ثالث أيام امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ باللجنة رقم ٧٠٥ بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية التابعة لإدارة دمياط التعليمية، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الامتحانية للدبلومات الفنية، بجميع شعبها وإزالة أي عقبات تعوق انتظامها.

وخلال جولته، اطمأن "وكيل الوزارة" على أداء الطلاب لامتحان مادة الرياضيات دون أي عوائق أو صعوبات، مؤكدًا ضرورة توفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات، والتنبيه بعدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والملاحظين، والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية.

وشدد "عبدالرءوف" على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش أو تعكير صفو سير العملية الامتحانية.

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