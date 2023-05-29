الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحى: المؤشرات تدل على أن مصر ستشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين

الأماكن السياحية
الأماكن السياحية

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن الدولة تتوجه حاليًا إلى الترويج للأماكن السياحية المتواجدة بها، والتوسع فيها وزيادة التعاقدات مع منظمي الرحلات الدولية، لافتًا إلى أن جميع المؤشرات تدل على أن الدولة ستشهد إقبالا كبيرا من السائحين خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في مرسى علم وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظتي الأقصر وأسوان تشهدان لأول مرة زيارة أعداد كبيرة من السائحين خلال فصل الصيف بمعدلات مختلفة تمامًا عن التي كنا نشهدها في السابق.

خبير سياحي يتحدث عن أهم المزارات السياحية في البحر الأحمر

وأوضح الخبير السياحي أن السائحين الألمان هم أكثر السائحين الذين سيأتون إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن الألمان عاشقون للدولة المصرية وهو السائح رقم واحد في الدولة منذ أكثر من 20 سنة، وفي بعض الأحيان تكون هناك منافسة بينه وبين السائح الروسي.

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