تنصيب اتحاد "طلاب تربية رياضية طنطا" وتكريم الطالب المثالي للعام الجامعي

شهد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية للعام الجامعي 2022 - 2023 بمسرح الكلية ، كرم خلالها رئيس اتحاد الطلاب الطالب محمد مرزوق، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة شمس عرفة، وجميع أعضاء اتحاد طلبة الكلية.

كما تم تكريم الطالب المثالي على مستوى الكلية الطالب عمر ياسر عبد المنعم السايس، والطالبة عبير عبد السلام أحمد عبد السلام الطالبة المثالية، كما كرم عميد الكلية الطلاب المشاركين في لجان تنظيم الامتحانات العملية و الشفوية، وقدم درع الكلية لأسرة المرحوم الطالب محمود إبراهيم جاد الذى توفى فى حادث الفترة الماضية

كان الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا، قد انعقد انعقد برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

و قدم الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة خلال كلمته الشكر للسادة أعضاء المجلس وعمداء الكليات على جهودهم طوال الفترة السابقة، والتي توجت بزيارة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لافتتاح 9 مشروعات جديدة، والتي تسهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات غير مسبوقة للجامعة انعكست بشكل كبير على تحسين السمعة الأكاديمية، وتحقيق المكانة الريادية، وارتفاع تصنيف الجامعة الدولي.

