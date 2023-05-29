الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلمانية: مشاركة الشباب في الحوار الوطني سر نجاحه

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يقوم على الأفكار ووجهات النظر المختلفة، وهو ما يثمن ويعزز المخرجات والتوصيات التي ستخرج في النهاية، حيث يتم اختيار أفضل الاقتراحات وأقربها في إمكانية التطبيق على أرض الواقع. 

وأضافت محروس خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أننا نتحدث عن الأفكار هي الأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل بسبب طبيعة الشباب الذي يقدم أطروحاته ونظرته المستقبلية، وقدرته على قراءة الواقع بشكل متابع للثورة التكنولوجية وتقاربها وانعكاساتها في كل المجالات التي نعيشها.

ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مشاركة الشباب في الحوار الوطني تمثل العمود الفقري لنجاحه لأنها الأساس الذي يعبر عن انعكاس المجتمع.

الشباب يمثل 60% من طاقة المجتمع المصري

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب يمثل 60% من طاقة المجتمع المصري، حيث نحصل على الأفكار والأطروحات من قلب شبابها، وهذا الأمر جزء من نجاحها في المستقبل.

الحوار الوطنى اختيار أفضل إمكانية التطبيق أرض الواقع إمكانية التطبيق الواقع

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