الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. مقتل شخص في مشاجرة بالمعادي

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.

 

بالانتقال وسؤال والده سائق قرر بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته.

 

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ووالده وكل من (8 أشخاص -  لإثنين منهم معلومات جنائية) بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب، وقام أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والسلاح المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة المعادي مديرية امن القاهرة

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