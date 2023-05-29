أكاديمي عراقي: زيارة عمار الحكيم لمصر دليل على عمق العلاقات "المصرية ـ العراقية"

قال غازي فيصل، أستاذ العلاقات الدولية العراقي، إن العلاقات العراقية ـ المصرية واحدة من أهم العلاقات، لافتة إلى أهمية زيارة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي إلى مصر ولقائه الرئيس السيسي أمس.

أضاف غازي، لـ"الدستور"، أنه بالنسبة للعراق على صعيد الشرق الأوسط عموماً والعالم العربي تعتبر مصر ثقل اقتصادي تنكولوجي علمي تجاري ولها ثقل في إعادة إعمار العراق من خلال المشاركة في إعادة بناءً الصناعة وتطوير فرص حقيقية جدية للزراعة ومواجهة المشكلات والتحديات البيئة والتلوث والتصحر وإدارة الموارد المائية.

وأكد الأكاديمي العراقي أن مصر لها خبرات مهمة وعلاقات تاريخية مع العراق وبالتالي يمكن أن تستمر وتتعمق العلاقات على مختلف الأصعدة ولكي توفر فرص حقيقية للتنمية بالنسبة للعراق كما توفر فرص حقيقية لمصر الاستفادة والاستثمار في مجالات الطاقة والطاقة البديلة وغيرها من المجالات المهمة والفرص المهمة للشركات المصرية الاستثمارية المختلفة.

أضاف أن زيارة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة لمصر ولقائه الرئيس السيسي جزء من هذا الجهود المستمرة بين الحكومتين المصرية والعراقية والتي من بينها اللقاءات الثلاثية بين مصر والعراق والأردن ومع دول أخرى وذلك في إطار تعميق جهود العمل المشترك وأيضاً الذهاب نحو شراكة اقتصادية جدية توفر فرصة مهمة للتكامل الاقتصادي والتعاون وبناء السلام والاستقرار ومواجهة مختلف أشكال الأزمات التي تواجه المنطقة.

تعاون مصر والعراق في حل أزمات المنطقة

وشدد “حسين” على أهمية التعاون بين مصر والعراق في مجابهة الأزمات التي تواجه المنطقة والتعاون في بناء السلام وإعادة الإعمار كما في سوري ومعالجة مشكلات اللاجئين فكل هذا يشكل فرصة حقيقية نحو نشر ثقافة السلام في المنطقة بدلاً من ثقافة الحروب والعنف الثقافة التي نشرتها مع تنظيمات الاسلام السياسي المتطرفة في ليبيا وتونس في السودان.

قال الأكاديمي العراقي إن لبنان بحاجة اليوم إلى جهود عربيه بنائة من أجل عودة لبنان الي الحياة الاقتصادية والمشاركة في فرص السلام والتنمية بدلاً من الأزمات والصراعات، لهذا يمكن لمصر والعراق أن يلعبا دورًا بناءً ومهمًا عبر التعاون في حل أزمات المنطقة.