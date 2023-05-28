عمار الحكيم: العراق حريصة على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية

أعرب عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذي يمثله الرئيس عبدالفتاح السيسي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

واعتبر عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي، دور مصر ركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل، مؤكداً تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة.

كما أعرب الحكيم عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق، وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كافة.