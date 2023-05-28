الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد عكاشة: زيارة السيد عمار الحكيم لتطوير أفاق العمل العربي المشترك

خالد عكاشة
خالد عكاشة

كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تفاصيل وكواليس زيارة السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي لمصر.

وقال خلال مداخلة لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن زيارة السيد عمار الحكيم مهمة للغاية، لأن شخصية بحجم سماحة رئيس تيار الحكمة العراقي أحد الشخصيات الوطنية والسياسية العراقية.

وأضاف أن حرضه علي زيارة القاهرة في هذا التوقيت يعكس قدر الاهتمام العراقي بتعزيز مساحات المشاركة والشراكات الاستراتيجية المتعددة والمتنوعة مع الجانب المصري.

وأشار إلى أن السيد عمار الحكيم أكد علي تطوير أفاق التعاون مع الجانب المصري، موضحاً أن أهمية الزيارة وحرصة علي لقاء الرئيس السيسي وعدد من القيادات لإجراء نقاش حول أفاق تطوير العمل العربي المشترك.

مواد متعلقة

عماد الدين حسين: التعليم مسئولية مجتمع كامل وهذا ما نود أن نبرزه فى الحوار الوطنى

"يوم هادئ".. إكسترا نيوز تنقل الصورة كاملة لأجواء الانتخابات التركية

مقرر بالحوار الوطنى يكشف موعد مناقشة قانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم

خالد فؤاد: إنشاء مجلس أعلى للتعليم قادر على إحداث نهضة غير مسبوقة بالمنظومة

حزب الريادة: جميع المشاركين فى الحوار الوطنى هدفهم مصلحة مصر

الأمم المتحدة تشكر مصر على استقبال اللاجئين من السودان.. رسالة للعالم

الشيخ ممدوح عامر بعد فيديو رقصه وغنائه: "أنا إنسان ومن حقى أفرح"

"الأرصاد" تحذر: استمرار العواصف الترابية غدًا

الأكثر قراءة

منجى على بدر يكتب: مدى اتساق سياسات مصر مع المعايير الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

تسليم 9348 شهادة زواج لفحص المقبلين على الزواج بالبحيرة

"الموسيقيين" تكشف حقيقة إلغاء حفل أحمد سعد بسبب أزمة ملابسه

25 يونيو.. الحكم فى استئناف سلمى الشيمى على حكم حبسها عامين

"الإسكوا" تناقش الترتيبات القانونية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود

جهاز العبور يحرر 25 محضرا لإزالة الإشغالات بـ 3 أحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى