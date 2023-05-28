خالد عكاشة: زيارة السيد عمار الحكيم لتطوير أفاق العمل العربي المشترك

كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تفاصيل وكواليس زيارة السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي لمصر.

وقال خلال مداخلة لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن زيارة السيد عمار الحكيم مهمة للغاية، لأن شخصية بحجم سماحة رئيس تيار الحكمة العراقي أحد الشخصيات الوطنية والسياسية العراقية.

وأضاف أن حرضه علي زيارة القاهرة في هذا التوقيت يعكس قدر الاهتمام العراقي بتعزيز مساحات المشاركة والشراكات الاستراتيجية المتعددة والمتنوعة مع الجانب المصري.

وأشار إلى أن السيد عمار الحكيم أكد علي تطوير أفاق التعاون مع الجانب المصري، موضحاً أن أهمية الزيارة وحرصة علي لقاء الرئيس السيسي وعدد من القيادات لإجراء نقاش حول أفاق تطوير العمل العربي المشترك.