حبس زوج وزوجته بتهمة الاعتداء على أبنائهما بالضرب المبرح

قرر رئيس نيابة أول المحلة حبس زوج وزوجته لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على أبنائهما بالضرب المبرح بالعصا والحزام والكي بالنار، وحلق شعرهم.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من المقدم خالد عامر، مأمور مركز شرطة قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع الواقعة.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم التقابل مع الطفلين، وتبين من المعاينة الأولية وجود كدمات وسحجات وجروح قطعية وسطحية بالرأس للطفلة "روضة.ا" ١٢ سنة، وشقيقها "إياد.ا" ٩ سنوات، جراء الاعتداء عليهما من قبل الأب المدعو إبراهيم، ٤٢ سنة، وزوجته م.ن، ٣٧ سنة، زوجة الأب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.