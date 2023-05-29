الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 في حادث بالشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بطريق العبور الأوسطي اتجاه بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال كلا من "علي م ع" 34 سنة مصابا باشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالفقرات القطنية و"أحمد ع س" 16 سنة مصابا بكدمة بالصدر والبطن مقيمين سوهاج و"عبد الرحمن م ا" 18 سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج و"مصطفى م ح" 20 سنة مصابا بكدمات وسحجات الجسم مقيمين بني سويف وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بطريق العبور الأوسطي اتجاه بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

حادث تصادم طريق العبور الأوسطي مستشفى بلبيس

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