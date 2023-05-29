الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط ومصادرة 1117 طنا من القمح وتحرير 80 محضرا في سوهاج

جانب من الحمله
جانب من الحمله

تمكنت مديرية التموين بسوهاج بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية بالمحافظة، بضبط ومصادرة  1117 طنا من القمح، وتحرير 80 محضر مخالفات منذ بداية موسم توريد القمح وحتى الآن.

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين في سوهاج، أنه من أبرز الضبطيات التي قامت بها المديرية خلال الفترة السابقة، ضبط 50 طن قمح في مطحنين لإنتاج الدقيق الفاخر بطهطا بالمخالفة للقرار 67 لسنة 2023، بحظر استخدام الأقماح المحلية في إنتاج الدقيق الفاخر، مشيرا إلى ضبط 107 أطنان بالمراغة وتحرير 6 محاضر، وضبط 57 طن بجهينة وتحرير 4 محاضر، وضبط 292 طن بطما وتحرير 8 محاضر مخالفات، لافتا إلى استمرار عمليات الرقابة والرصد لضبط أي مخالفات.

80 محضر استخدام اقماح الـ استمرار إفتا

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