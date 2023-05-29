الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة الدواجن: 20% انخفاض في أسعار خامات الأعلاف.. والتراجع مستمر

عبد العزيز السيد
عبد العزيز السيد

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن تشهد تراجعا في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن تراجع أسعار خامات أعلاف الدواجن لها عامل كبير في تراجع  أسعارالدواجن، حيث إن أسعارها تنعكس على أسعار اللحوم، لافتا إلى أن هناك تراجع في أسعار أعلاف الدواجن يصل إلى 20%، مشيداً بالكميات الأخيرة التي تم الإعلان عنها من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، حيث تم الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 آلاف طن «الذرة والصويا» بحوالى 134 مليون دولار، وهو ما يمثل أكبر كمية إفراجات منذ 16 /10 /2022 حتى الآن.

وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن استيراد ما يقرب عن 110 آلاف طن من الذرة الصفراء كانت سبب في توفير وتراجع أسعار الذرة الصفراء، مشيراً إلى أن الدولة تسعى جاهدة  لتوفير خامات أعلاف  الدواجن، حيث إن مصر الآن لا يوجد بها أزمة في أعلاف الدواجن ويوجد لدينا اكتفاء كبير من الدواجن، حيث إن مصر لا تحتاج إلى الدواجن المستوردة الآن.

وذكر  أن مصر قامت باستيراد 50 ألف طن دواجن برازيلي وذلك لسد فجوة موسم رمضان، مشيرا إلى أن هذا الكمية لا تكفي حتى 8 أيام مقارنة بإنتاج مصر من الدواجن، لافتاً إلى أن إنتاج مصر في الشهر يبلغ 180 ألف طن، حيث إن احتياج الفرد من الدواجن يبلغ 21 كليو ونصف سنوياً، مشيراً إلى أن مصر تنتج ما يقرب عن 2 مليار و150 مليون طن في السنة، وهي كمية كبيرة تغطي السوق ويكون لدينا فائض.

وأكد أن صناعة الدواجن من أهم وأكبر الصناعات  في العالم، وتواجه هذه الصناعة العديد من التحديات والمشاكل التي يجب معالجتها لضمان استمرارية ونمو هذه الصناعة، حيث تعد صناعة الدواجن من الصناعات الحيوية الهامة وتشكل جزءًا أساسياً من احتياجات الغذاء العالمية،  ومن أجل ضمان استمرارية هذه الصناعة وتحسين نوعية الإنتاج، يجب على الجميع العمل سوياً لمحاربة المشاكل التي تواجه هذه الصناعة.

وطالب رئيس شعبة الدواجن، بضرورة زيادة المطالبات بالاستمرار في إطلاق الإفراجات عن الأعلاف من الذرة وفول الصويا، لضمان عودة صغار المربين مرة أخرى، بالإضافة إلى تراجع أسعار الدواجن، مشيراً إلى أن الحكومة والدولة تعمل على تطوير استراتيجيات متكاملة لتوفير الأعلاف بأسعار معقولة والحفاظ على الاستدامة.

وأضاف السيد، أن الحكومة المصرية قامت بتعزيز الزراعات التعاقدية وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل النباتية التي يمكن استخدامها كأعلاف حيوانية وتشمل هذه المحاصيل القمح والشعير والذرة والفول السوداني والفول الصويا وغيرها، وأسفرت هذه الجهود عن زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية المستخدمة كأعلاف حيوانية، وتحسين جودة تلك المحاصيل ومن المتوقع أن تساهم هذه الزراعات التعاقدية في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر في إنتاج الأعلاف الزراعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية اسعار الدواجن خامات أعلاف

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