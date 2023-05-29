وكيل تموين البحر الأحمر يعلن توافر السلع في الأسواق والمتاجر

قال المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحر الأحمر، إن الأسواق والمتاجر في مدن المحافظة تشهد استقرارًا في كافة السلع، وتوفر جميع المواد التي يحتاجها المواطنون، ولا يوجد أي نقص في الأسواق. وأكد أنه تم طرح كميات من أنابيب البوتاجاز في عدد من المدن التي شهدت نقصًا في الأيام الماضية. كما أشار إلى وجود رقابة محكمة على الأسواق في جميع مدن المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين لـ"الدستور" أن معارض السلع المخفضة تعمل في عدد من المدن على طرح المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وأن الأسعار المعروضة في تلك المنافذ التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة تلاقي إقبالًا كبيرًا عليها. كما تم إطلاق مبادرات بعض جمعيات المجتمع المدني والأحزاب، وأكد وكيل وزارة التموين على استمرار المعارض بتعليمات من الوزارة.



وأوضح وكيل تموين البحر الأحمر أن المواطنين يقبلون على معارض السلع المخفضة لأسعارها المميزة التي تقل 30% عن مثيلاتها في الأسواق وبنفس الجودة، مؤكدًا أن هناك حملات تفتيش مستمرة على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار ومواجهة محتكري السلع وتحرير محاضر فورية للمخالفين دون تهاون مع أي شخص يحاول استغلال المواطنين.

واستطرد وكيل تموين البحر الأحمر، أن الحملات التي شنتها المديرية منذ مطلع شهر مايو الجاري تمكنت من ضبط عدد كبير من المخالفات وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين وتم إحالتها لجهات التحقيق، مناشدًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن محتكري السلع على الأرقام المخصصة، مشيرًا إلى أن هناك حملات صباحية ومسائية على الأسواق والمتاجر الكبرى.

وتواصل عدد من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب في طرح شوادر لطرح لحوم طازجة وطيور وسلع غذائية بأسعار مخفضة، ضمن المشاركة المجتمعية بنطاق مدن الغردقة وسفاجا بأسعار 250 جنيهًا للحوم البلدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.