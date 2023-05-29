الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الرقابة الصحية" بالسويس تنظم ندوة عن استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي

ندوة عن استراتيجية
ندوة عن استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي

نظم فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالسويس، ندوة توعية مجتمعية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات "مركز النيل"، حول دور الهيئة في استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، حضر الندوة، الدكتور إسلام الفقي، مدير عام فرع الهيئة بالسويس، وماجدة عشماوي، مدير مركز النيل.

وقدم الدكتور إسلام الفقي شرحا مبسطا عن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالاضافة إلى استعراض دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR في اعتماد المنشآت الصحية طبقاً لمعايير الجودة الدولية  فضلاً عن الدور الرقابي للهيئة على المنشآت المعتمدة  لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة بها.

وأوضح الدكتور إسلام الفقى، أن اعتماد الهيئة يمثل البوابة الرئيسية لدخول المنشأت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن سلامة المريض هي المحور الرئيسي لأهداف هيئة الاعتماد والرقابة الصحية،  واجاب مدير عام فرع الهيئة بالسويس، على كافة تساؤلات واستفسارات الحضور حول منظومة التأمين الصحي الشامل.

أشرف على تنفيذ الندوة الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، و الدكتور سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية وتوعية وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ودور الهيئة واختصاصاتها.

ندوة عن استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي
ندوة عن استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي
ندوة عن استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي
ندوة عن استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي
ندوة عن استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي
ندوة عن استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي
ندوة عن استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي
ندوة عن استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي
ندوة عن استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي
ندوة عن استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي
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