حبس طبيب يُجري عمليات نساء وتوليد مشبوهة بغرفة عمليات غير مرخصة بدمنهور

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة بمدينة دمنهور، حبس طبيب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية ضبطه يقوم بإجراء عمليات جراحية خاصة بأمراض النساء والتوليد بغرفة عمليات ملحقة بالعيادة، بالرغم من عدم وجود ترخيص لغرفة العمليات، وكذلك حيازته كمية كبيرة من أدوية التخدير والأدوية المخدرة “جدول أول”.

وكان فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور عبد الحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، تمكن من ضبط عيادة نساء وتوليد فى نطاق مدينة دمنهور، تبين فيها أن الطبيب يقوم بإجراء عمليات جراحية خاصة بأمراض النساء والتوليد بغرفة عمليات ملحقة بالعيادة، بالرغم من عدم وجود ترخيص لغرفة العمليات، وكذلك حيازته كمية كبيرة من أدوية التخدير والأدوية المخدرة "جدول أول" ووجود إقرارات الموافقة على إجراء العمليات للمرضى داخل العيادة بكمية وأعداد كبيرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه على الرغم من أن غرفة العمليات التى تم ضبطها غير مرخصة وغير مطابقة لإجراءات أى نوع من التدخلات الجراحية، وتم فحص الأدوية من خلال لجنة من هيئة الدواء، وتم عمل المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قرار حبس الطبيب أربعة أيام على ذمة القضية مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكوميه والتراخيص.