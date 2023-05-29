الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس طبيب يُجري عمليات نساء وتوليد مشبوهة بغرفة عمليات غير مرخصة بدمنهور

العياده
العياده

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة بمدينة دمنهور، حبس طبيب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية ضبطه يقوم بإجراء عمليات جراحية خاصة بأمراض النساء والتوليد بغرفة عمليات ملحقة بالعيادة، بالرغم من عدم وجود ترخيص لغرفة العمليات، وكذلك حيازته كمية كبيرة من أدوية التخدير والأدوية المخدرة “جدول أول”.

وكان فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور عبد الحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، تمكن من ضبط عيادة نساء وتوليد فى نطاق مدينة دمنهور، تبين فيها أن الطبيب يقوم بإجراء عمليات جراحية خاصة بأمراض النساء والتوليد بغرفة عمليات ملحقة بالعيادة، بالرغم من عدم وجود ترخيص لغرفة العمليات، وكذلك حيازته كمية كبيرة من أدوية التخدير والأدوية المخدرة "جدول أول" ووجود إقرارات الموافقة على إجراء العمليات للمرضى داخل العيادة بكمية وأعداد كبيرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه على الرغم من أن غرفة العمليات التى تم ضبطها غير مرخصة وغير مطابقة لإجراءات أى نوع من التدخلات الجراحية، وتم فحص الأدوية من خلال لجنة من هيئة الدواء، وتم عمل المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قرار حبس الطبيب أربعة أيام على ذمة القضية مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

 

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكوميه والتراخيص.

 

  

إدارة العلاج إجراء عمليات جراحية التدخلات الجراحية البحيرة الأدوية المخدرة التحقيقات

الأكثر قراءة

إحالة عاطل أنهى حياة سائق وأصاب آخر بالمقطم للجنايات

كل ما تريد معرفته عن صافي الاحتياطيات الدولية في مصر

افتتاح دورة الطاقة الذرية التدريبية بمشاركة 8 دول عربية

"الزراعة" تكشف تفاصيل خطة زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح

رئيس الوزراء يُوجه بالتوسع فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية محليًا

تداول أسئلة امتحان الدبلومات الفنية على جروبات الغش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية