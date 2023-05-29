افتتاح دورة الطاقة الذرية التدريبية بمشاركة 8 دول عربية

افتتح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور خالد زهرمان ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والمنسق العلمي للدورة والدكتور مجاهد إبراهيم الأبيض رئيس مشروع السيكلترون والمنسق الوطني الدورة التدريبية عن "مجال معجل السيكلوترون" نظرية التشغيل – التطبيقات – الأمان" والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، وبحضور الدكتور محمد ناصف قمصان رئيس الهيئة الأسبق والدكتور حسن إبراهيم استاذ الفيزياء النووية بمركز البحوث النووية والدكتور يحيى شخاترة من الهيئة العربية للطاقة الذرية والدكتورة هداية سالم الأستاذ بمركز تكنولوجيا الإشعاع ولفيف من العلماء بالهيئة، ويحضر الدورة مشاركين من ثمانية دول عربية وتشمل مصر، السعودية، اليمن ، العراق، تونس، ليبيا، فلسطين، وموريتانيا.



وصرح الدكتور مجاهد إبراهيم الأبيض رئيس مشروع السيكلترون والمنسق الوطني للدورة بأن السيكلوترون هو أحد المعجلات الدائرية التى تستخدم فى تعجيل الجسيمات المشحونة وإكسابها طاقة كافية لإجراء بعض التفاعلات النووية التطبيقية فى مجالات عديدة أشهرها إنتاج النظائر المشعة ذات الاستخدامات الطبيبة في التشخيص والعلاج.

وازداد استخدام السيكلوترونات فى الآونة الأخيرة فى جميع أنحاء العالم بسبب التطور السريع فى تكنولوجيا التصوير الإشعاعى التى تعتمد على استخدام النظائر المشعة قصيرة الأمد المنتجة بالسيكلوترون مما أدى إلى تصنيع نوعيات صغيرة من السيكلوترونات للمراكز الطبية الإشعاعية الى جانب التطبيقات البحثية للكشف على العناصر وتعيين معدل تآكل المكونات الميكانيكية.

وأضاف بأن الدورة ستشمل ثلاثة محاور أساسية حيث يشمل المحور الأول: مفاهيم أساسية عن تكنولوجيا المعجلات النووية، المحور الثاني: التطبيقات المختلفة للسيكلوترون، والمحور الثالث: مبادئ الأمان النووى فى معامل السيكلوترون.



وصرح الدكتور خالد زهرمان ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والمنسق العلمي للدورة، بأن معرفة الأسس العلمية لهذه النوعية من الأجهزة النووية والإلمام بتطبيقاتها و طرق الأمان فى تشغيلها يعتبر ذو أهمية للمتخصصين فى هذا المجال وتهدف الدورة إلى توعية المشاركين من الدول العربية بالجوانب العلمية والفنية بكل ما يخص عمل السيكلوترون وتطبيقاته المتعددة، كما أفاد بأن الدورة ستشمل تدريب نظري وعملي على السيكلوترون وملحقاته.



وقال الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، إن هذه الدورة المتخصصة تتيح الفرصة للأشقاء العرب من الباحثين والعلماء للتعرف وزيارة مجمع السيكلترون بأنشاص والتعرف على المعامل والإمكانيات الملحقة به، كما توفر فرصة لتبادل الخبرات والمعارف في المجالات العلمية والتطبيقية في مجالات عمل وتشغيل ووسائل الأمان النووي بالسيكلترون.

كما أفاد بأن الهيئة تدعم التعاون الدائم مع الهيئة العربية للطاقة للذرية وترحب باستضافة جميع الأخوة المتدربين من الدول العربية الشقيقة.



وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الدورة ستسمر على مدار خمسة أيام كما ستشمل زيارة للمركز الطبي العالمي بالعاشر من رمضان للتعرف على أحدث الاستخدامات للسيكلترون في المجالات الطبية.