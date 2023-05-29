إطلاق مبادرة دعم وتأهيل ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل

اتفقت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى مع مؤسسة مصر الخير، على إطلاق مبادرة دعم وتأهيل ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة، لدمجهم في سوق العمل ودعم القوافل الطبية الخاصة بهم في جميع ربوع ومحافظات مصر.

وتم توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ المبادرة، وقام بالتوقيع عليها كلاً من الدكتور حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور الكابتن عماد رمضان أمين الصندوق، والدكتورة هويدا مندي المدير التنفيذي للجنة، ومن مؤسسة مصر الخير المهندسة أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بالمؤسسة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في دعم أبناء الوطن من ذوي الهمم، وذلك من خلال إتاحة الفرص لتدريب وتأهيل ذوي الهمم وإدماجهم في سوق العمل، وأيضًا دعم القوافل الطبية الخاصة بهم في جميع ربوع ومحافظات مصر.

كما تم الاتفاق على إتاحة فرص التدريب وتأهيل أبنائنا وإدماجهم في سوق العمل، وكذلك عمل القوافل الطبية الخاصة وإقامة مشروعات لذوي الإعاقة في جميع ربوع ومحافظات مصر.

جانب من الحدث

جانب من الحدث