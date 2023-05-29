الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة عن التنمر في المجتمع الجامعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 221، على تنظيم ندوة بعنوان " مظاهر التنمر في المجتمع الجامعي وتقبل الآخر " بكلية الخدمة الاجتماعية، كما وافق على خطة الكلية المقترحة للمشاركة في البرنامج التنفيذي للقوافل التوعوية.

أوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الندوة هو التوعية بمخاطر التنمر كظاهرة من ظواهر العنف في المجتمع للحد من هذه الظاهرة، فضلاُ عن استعراض طرق مواجهة التنمر وتقديم الوعي للشباب وتعزيز التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى شرح مفهوم التنمر، وأشكاله وأنواعه ، وأسبابه ، وأثار وعلاج التنمر.

فيما وافق مجلس الجامعة بني سويف على تنظيم كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ندوة بعنوان " الإرشاد الأسرى لأمهات الأطفال ذوى الإعاقة البصرية" بمدرسة النور، وعقد قوافل اكتشاف وتشخيص وتأهيل ذوى صعوبات التعلم.
 
أكد رئيس الجامعة على أهمية  الندوة في إرشاد الأسرة  حول الخيارات الطبية والعلاجية والتربوية والاجتماعية المتوفرة، ويدلهم أيضاً على كيفية الحصول على المعلومات والمشاركة الفاعلة في تدعيم صورة إيجابية عن ذوي الاحتياجات الخاصة وإيفائهم كافة الحقوق التي تكفل لهم حياة كريمة،  لافتاُ إلى أن دور الإرشاد لا يقتصر على توضيح كيفية التعامل مع الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط بل يشمل توضيح أهمية دور الأسرة  في ترسيخ هذا المفهوم.

 و وفي سياق آخر، كرم مجلس جامعة بنى سويف، محمود محمد أحمد من أعضاء الجهاز الإداري بكلية التعليم الصناعي لبلوغه السن القانونية للمعاش خلال شهر مايو الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة على أهمية تكريم أعضاء الجهاز الإداري تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

الدكتور منصور حسن الخدمة الاجتماعية السن القانونية للمعاش بني سويف بكلية الخدمة الاجتماعية عمداء الكليات قوافل التوعوية

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