تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على سلامة وأمن العراق يتصدر صحف القاهرة

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده، لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، فى إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمنا، فى هذا الصدد، الدور البناء الذي يقوم به عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي، للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، عمار الحكيم، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السفير أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس تيار الحكمة العراقي أعرب عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذي يمثّله الرئيس على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسى لحفظ الاستقرار فى المنطقة الإسلامية والعربية ككل، مؤكدا تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط الدولتين الشقيقتين، والتى تقوم على أسس من التضامن والأخوة، ومعربا عن تقدير بلاده الجهد المصرى فى دعم العراق، وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية فى المجالات كافة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض المشهد السياسى العراقى، بالإضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

- الرئيس السيسي يثمن جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تثمين الرئيس عبد الفتاح السيسى، جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة، مشيرا إلى أنها تتكامل مع مساعى الدولة فى هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات، وفى تأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم، واحترام ثقافات كل الشعوب، مؤكدا دعم الدولة الكامل، ودعمه شخصيا، للمكتبة ولدورها المهم، مشيرا إلى أهمية التجديد المستمر فى أطر وأساليب عملها، وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة، وأنماط التعليم المبتكرة، فضلا عن تحفيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية، مع العمل على تعميم دور المكتبة فى هذا الصدد، ليشمل دعم الإبداع والابتكار على المستوى الوطنى، والإقليمى، والعالمى.

جاءت تصريحات الرئيس خلال لقائه أمس، مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، من بينهم الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور أكمل الدين أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامى، وميجيل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والدكتور مفيد شهاب، ومحمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق، والشيخة مى بنت محمد آل خليفة الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة لهيئة البحرين للثقافة والآثار، والمهندس هانى عازر، وأمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة، وسامية نكروما الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبى فى غانا، والدكتور محمد سلماوي.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أعرب عن التقدير للدعم اللامحدود الذي يقدمه الرئيس للمكتبة، إيمانا بدورها فى إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما العربي والإفريقي والمتوسطي والدولي، مستعرضا فى هذا الصدد جهود المكتبة خلال الفترة الماضية في أداء رسالتها، وموضحا الخطط المستقبلية لتعميق دورها وزيادة إشعاعها الحضاري.

وحرص الرئيس - خلال اللقاء - على الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس الأمناء، حيث أشاروا إلى أن المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضارى، إذ تعكس بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخى للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب، معربين عن بالغ تشرفهم بعضويتهم في مجلس أمناء هذا الصرح المتميز، ومؤكدين اعتزامهم بذل أقصى الجهد لتحقيق دفعة قوية فى نطاق عمل وتأثير المكتبة خلال المرحلة المقبلة.

- رئيس الوزراء يؤكد أهمية التطوير الذي تشهده منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التطوير الذي تشهده منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية لكونه يفرض إطارا من الإحكام عبر استخدام أدوات التحول الرقمي، بما يضمن توافر تلك المنتجات بالأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، مع وزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف تطوير منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول موقف برنامج تطوير وتحديث منظومة تداول المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2016، يستهدف جعلها منظومة حديثة تعمل بطريقة آلية ومميكنة بحيث يشمل ذلك عمليات شحن وتداول المنتجات البترولية.

- "مدبولي" يعقد اجتماعا مع وزير التجارة والصناعة



ومن جانب آخر عقد، مدبولي، اجتماعا أمس مع وزير التجارة والصناعة، لمتابعة موقف تنفيذ القرارات، الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تخص ملف الصناعة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دوري تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت خلال اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس السيسي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى، والعمل على دعمها وتعزيز دورها، باعتبار تلك المؤسسات شريكا أساسيا في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرجوة.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة «العربي»، لمتابعة أنشطة وتوسعات المجموعة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربي».

