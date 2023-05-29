الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء للمستهلك.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29 مايو 2023

مواد البناء
مواد البناء

أسعار مواد البناء.. يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن سعر الحديد والأسمنت، والتى كانت مؤشراتهم فى تزايد مستمر،  فقد قفزت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين  ٢٩ مايو 2023 في مصر، على  مدار الأسابيع الماضية، والذي نتج عن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، الذي بدوره أدى إلى عدم استقرار سعر الحديد الاستثماري وأسعار الأسمنت وغيرهما من  مواد البناء الأخرى.

 

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 29 مايو 2023

"الدستور" تستعرض في السطور التالية سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29 مايو 2023.

تتأثر  أسعار الحديد والأسمنت بمستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير وتحديدا حديد التسليح والذهب، الذي يشهد تذبذبا كبيرا متأثرا بالمستوى الاقتصادي العالمي.

 

فقد  تحظى مواد البناء على اهتمام كبير من قبل  أصحاب شركات التطوير العقاري والمستثمرين في مجال العقارات والإنشاءات بسعر الحديد والأسمنت.
 

 يعد أبرز   العوامل التي تؤثر بشكل مباشر  على مستوى أرباحهم من خلال  زيادة سعر طن الحديد 5 جنيهات قد كون بدرو تأثير كبير  على  كافة الشركات الصغيرة، وكذلك على  الأفراد أو المقاولون الصغار كافة 
 

أسعار الحديد والأسمنت، كغيره من الأسواق الاقتصادية يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية.

 

سعر الحديد اليوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023

وصل سعر طن حديد عز تسليم ارض المصنع الي 40 ألف جنيه، في حين بلغ  سعر طن حديد المصريين الي 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، كما شهدت أسعار الحديد ارتفاعاً بنفس المستوي في باقي الشركات.
 

  • سعر حديد المصريين بـ 32 ألف جنيها على أرض الشركة.
  • سعر حديد عز بـ 32.135 جنيها تسليم أرض الشركة.
  • سعر حديد الجارحي نحو 27000 جنيه تسليم أرض الشركة.
  • سعر حديد العشري نحو 38000 جنيه تسليم أرض المصنع.
  • سعر حديد السويس للصلب نحو 32050 جنيها على أرض الشركة.
  • سعر حديد بشاي نحو 38500 جنيه تسليم أرض المصنع.
  • سعر حديد المراكبي نحو 38500 جنيه على أرض الشركة.
  • سعر حديد مصر ستيل نحو 40000 جنيه تسليم أرض المصنع.

"صناعة النواب" توصى بمقارنة بين أسعار الحديد من 2007 حتى الآن

بالأسماء.. حركة ترقيات للعاملين في شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح (خاص)

سعر الأسمنت اليوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023

  • وصل  سعر الاسمنت المسلح  إلى  1950 جنيها.
  • بينما تراوح سعر  أسمنت وادي النيل مابين 1856 :1870 جنيها.
  • وصل سعر سيناء للأسمنت الأبيض 3300 جنيها.
  • بلغ سعر رويال  المنيا للأسمنت الأبيض 3150 جنيها.
  • وصل سعر أسمنت حلوان المنيا 3200 جنيها
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أسعار مواد البناء للمستهلك.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29 مايو 2023

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