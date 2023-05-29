سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الإثنين 29 مايو 2023

مع بدء أول التعاملات الصباحية شغل بال عشاق الذهب والمحبين معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب في كافة الأسواق المحلية، وجود تراجعًا خلال تعاملات الإثنين 29- 5- 2023، بمبلغ 10 جنيهات للجرام مقارنة بأسعار الذهب أمس الأحد، حيث سجل سعر الذهب قيمة 2365 جنيهًا لعيار 21.

سعر الذهب اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في مصر.

سعر الذهب اليوم الإثنين للشراء

وسجل جرام الذهب اليوم الإثنين 29 مايو 2023 عيار 24 سجل قيمة 2702.75 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب اليوم لإثنين 29 مايو 2023 عيار 18 نحو حوالي 2027.25 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب اليوم الإثنين 29 مايو 2023 عيار 14 نحو 1576.75 جنيهات.

بينما سجل الجنيه الذهب اليوم لإثنين 29 مايو 2023 نحو مبلغ 18920 جنيهًا.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين للبيع

شراء من المستهلك

جاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر اليوم 29 مايو 2023 شراء من قبل المستهلك كالتالي :

سعر الذهب اليوم الإثنين 29 مايو 2023 عيار 24 تداول عند 2674 جنيهًا شراء من المستهلك.

سعر الذهب اليوم الإثنين 29 مايو 2023 عيار 21 وصل إلى 2340 جنيهًا شراء من المستهلك.

سعر الذهب اليوم الإثنين 29 مايو 2023 عيار 18 سجل حوالي 2006 جنيهات شراء من المستهلك.

سعر الذهب اليوم الإثنين 29 مايو 2023 عيار 14 وصل إلى 1560 جنيهًا شراء من المستهلك.

شعبة الذهب

وأكد نادي نجيب بصفته سكرتير عام شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن السوق الذهب سيتأثر بعوامل كثيرة، وتكون من الناحية الاقتصادية والتضخم والحرب وأسعار البترول؛ لأن هذا المعدن يكون عالمي وليس محلي.

وقال "نجيب"، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية، أن مصر ستتأثر بسعر الذهب عالميًا، ومن سيرفع أسعار الذهب بمصر هو سعر الدولار في الأسواق الموازي، وسعر الذهب خلال هذه الفترة مناسب جدًا لـ الشراء، قائلًا: "اللي عايز يشتري الآن يشتري".