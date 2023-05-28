برشلونة يهزم ريال مايوركا في وداعية كامب نو وبوسكيتس وألبا

فاز فريق برشلونة على ضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2022-2023.

فريق برشلونة أكرم وفادة ضيفه مبكرًا، بتسجيله الهدف الأول عن طريق لاعبه أنسو فاتي في الدقيقة الأولى من متابعة لتمريرة بابلو جافي.

وأكمل فريق مايوركا المباراة منقوصًا منذ الدقيقة 14، بعد تحصل لاعبه أميث نداي على البطاقة الحمراء، لتدخله العنيف على لاعب برشلونة.

وعاد فاتي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 24، من متابعة لتمريرة رائعة من روبرت ليفاندوفسكي.

وأكد بابلو جافي انتصار الفريق الكتالوني بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 70، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بباطن قدمه اليسرى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 88 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 47 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة لـ سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا مع برشلونة على ملعب الفريق “سبوتيفاي كامب نو”.

مباراة اليوم هي الأخيرة أيضًا للفريق بأكمله على ملعب كامب نو، حيث سيخضع لعمليات تجديد، قبل أن يعود البارسا للعب على أرضه في نوفمبر لعام 2024.