الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يهزم ريال مايوركا في وداعية كامب نو وبوسكيتس وألبا

برشلونة
برشلونة

فاز فريق برشلونة على ضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2022-2023.

فريق برشلونة أكرم وفادة ضيفه مبكرًا، بتسجيله الهدف الأول عن طريق لاعبه أنسو فاتي في الدقيقة الأولى من متابعة لتمريرة بابلو جافي.

وأكمل فريق مايوركا المباراة منقوصًا منذ الدقيقة 14، بعد تحصل لاعبه أميث نداي على البطاقة الحمراء، لتدخله العنيف على لاعب برشلونة.

وعاد فاتي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 24، من متابعة لتمريرة رائعة من روبرت ليفاندوفسكي.

وأكد بابلو جافي انتصار الفريق الكتالوني بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 70، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بباطن قدمه اليسرى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 88 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 47 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة لـ سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا مع برشلونة على ملعب الفريق “سبوتيفاي كامب نو”.

مباراة اليوم هي الأخيرة أيضًا للفريق بأكمله على ملعب كامب نو، حيث سيخضع لعمليات تجديد، قبل أن يعود البارسا للعب على أرضه في نوفمبر لعام 2024.

برشلونة ريال مايوركا مايوركا الدوري الاسباني أنسو فاتي

الأكثر قراءة

الخلايا الجذعية ومرض السكري.. أحدث العلاجات الفعالة لأشهر الأمراض المزمنة

مطروح تقرر فتح الشواطئ العامة لاستقبال المصطافين أول يونيو

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

أردوغان: حزب الشعب سيودع كليتجدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيء في الانتخابات

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

محمد الباز يوضح حقيقة تصريحاته عن عبلة كامل: "كلامى اجتزئ ومكفرتش"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى