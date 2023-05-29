"تحت الترابيزة".. انطلاق العرض المسرحى بسفاجا

شهدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا بالبحر الأحمر، انطلاق العرض المسرحي "تحت الترابيزة"، ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر العرض حتى الخميس المقبل.

وتدور الأحداث حول صراع بين طبقات المجتمع، الأغنياء والفقراء الذين ينتظرون الرزق من الأغنياء، مما تتسبب في وقوع المشاكل والمصائب، والصراع دائم بينهم حول المادة وطلب الرزق.

ويتناول العرض صراعا بين مجموعة من الشخصيات من الطبقة الفقيرة ولكل شخصية حكاية، وتدور أحداث صراع بين هؤلاء الأشخاص من نفس الطبقة.

واعتمد المخرج في رؤيته على طلب الرزق من الله وليس من العبد والمسرحية فضاء مغاير وتجربة نوعية تحوي خلالها فرقتي كورال وتراث واستعراض اطفال.

"تحت الترابيزة" تأليف سامح عثمان، ديكور إبراهيم عبد الله، وأشعار الشاذلي عبد العزيز، وألحان محمد عمر النجار، واستعراضات حسام الدين أنور، وغناء تراث حمادة عزو، ومساعد مخرج بسنت أحمد، وسناء هلال، ورؤية وإخراج محمد ربيع، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة البحر الأحمر، ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

العرض المسرحي "تحت الترابيزة"