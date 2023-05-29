الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"تحت الترابيزة".. انطلاق العرض المسرحى بسفاجا

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا بالبحر الأحمر، انطلاق العرض المسرحي "تحت الترابيزة"، ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر العرض حتى الخميس المقبل.

وتدور الأحداث حول صراع بين طبقات المجتمع، الأغنياء والفقراء الذين ينتظرون الرزق من الأغنياء، مما تتسبب في وقوع المشاكل والمصائب، والصراع دائم بينهم حول المادة وطلب الرزق.

ويتناول العرض صراعا بين مجموعة من الشخصيات من الطبقة الفقيرة ولكل شخصية حكاية، وتدور أحداث صراع بين هؤلاء الأشخاص من نفس الطبقة. 

واعتمد المخرج في رؤيته على طلب الرزق من الله وليس من العبد والمسرحية فضاء مغاير وتجربة نوعية تحوي خلالها فرقتي كورال وتراث واستعراض اطفال.

"تحت الترابيزة" تأليف سامح عثمان، ديكور إبراهيم عبد الله، وأشعار الشاذلي عبد العزيز، وألحان محمد عمر النجار، واستعراضات حسام الدين أنور، وغناء تراث حمادة عزو، ومساعد مخرج بسنت أحمد، وسناء هلال، ورؤية وإخراج محمد ربيع، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة البحر الأحمر، ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

العرض المسرحي
العرض المسرحي "تحت الترابيزة"
العرض المسرحي
العرض المسرحي "تحت الترابيزة"
مكتبة الطفل البحر الاحمر انطلاق العرض المسرحي تحت الترابيزة فعاليات الموسم المسرحى الهيئة العامة لقصور الثقافة

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بحبس مدير صيانة ملاه ومُشرفِ التشغيلِ لتسببِهِما في إصابةِ 6 بالإسكندرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

مستفيدة من "حياة كريمة": المبادرة أعادت أبنائي للمدارس مرة أخرى

تفاصيل مصرع طالبين وإصابة آخر في حادث سير بالمنوفية

بخصومات 50%.. انطلاق مهرجان العيد في مول الفرما ببورسعيد

محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى