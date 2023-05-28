رئيس جهاز "حدائق العاصمة": الانتهاء من مشروعات الإسكان للإعلان الـ14 قريبا

أجرى المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وكذلك أيضا المسطحات الخضراء لمشروع سكن لكل المصريين التابعة للإعلان ال14 وكان يرافقه معاونو رئيس الجهاز والمهندسين الاستشاريين على تنفيذ المشروعات، كما أن يتم متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق وفقا لخطة التنمية للمشروعات التي تم طرحها من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي.

وطالب المهندس علاء عبد اللاه، شركات المقاولات المنفذة لمشروعات الإسكان والطرق وأعمال اللاند سكيب وشركات النظافة بتكثيف حجم الأعمال الجاري تنفيذها وفقا لجدول الزمني للانتهاء من المشروعات التنموية ليتم تسليمها للمستحقين وفقا لمواعيد الإعلان.

وأعلن أنه تم الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكينة لمشروعات الإسكان بمحور محدودي الدخل لمشروع سكن لكل المصريين نموذج 75 مترا مربعا ونموذج 90 مترا بالجودة المطلوبة والمواصفات الفنية المناسبة وفقا بتعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان.

وشدد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، على ضرورة الانتهاء من أعمال المرافق المتبقية ومحطات الكهرباء المغذية للمشروع، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من أعمال زراعة بين العمارات وكذلك أعمال الطرق الداخلية حول العمارات.

وأردف رئيس الجهاز إلى أنه جار الانتهاء من أعمال الطرق الرئيسية بالمدينة والفرعية في أسرع وقت ممكن وطبقا للبرامج الزمنية لتوفير سبل الراحة لسكان المدينة.

وشدد على الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير جميع الخدمات خلال الشهر المقبل.