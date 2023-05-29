حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 29-5-202

مع بداية الساعات المبكرة اليوم سعى المواطنين قبل الخروج من المنزل لمعرفة أجواء الطقس لمجابهته، وكثر التساؤل حول حالة الطقس اليوم الإثنين 29-5-2023 في محافظات مصر، حيث كشف خبراء بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، وسيسود طقس حار نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جميع السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الإثنين 29-5-2023 في محافظات مصر

ويقدم "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في محافظات مصر.

وعن حالة الطقس ليلًا، أكد خبراء الأرصاد الجوية، أنه سيسود طقس لطيف خلال أول الليل مائل للبرودة بآخره على السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة على باقي جميع الأنحاء.

نشاط الرياح اليوم الإثنين 29 مايو

وعن الظواهر الجوية لطقس اليوم الإثنين، قال الخبراء، إنه سوف تشهد البلاد نشاط للرياح على كافة مناطق من جنوب سيناء ستكون مثيرة للرمال والأتربة على كافة مناطق من جنوب الصعيد وتكون على فترات متقطعة، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على جميع المناطق من جنوب سيناء ومناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتكون على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، وهناك ارتفاع الموج من متر إلى حوالي 1.5 متر والرياح السطحية ستكون شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون خفيفة إلى معتدلة، وهناك ارتفاع الموج من متر إلى حوالي 1.5 متر والرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى حوالي شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:

درجة الحرارة العظمى الصغرى