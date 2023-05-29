الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 29-5-202

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بداية الساعات المبكرة اليوم سعى المواطنين قبل الخروج من المنزل لمعرفة أجواء الطقس لمجابهته، وكثر التساؤل حول حالة الطقس اليوم الإثنين 29-5-2023 في محافظات مصر، حيث كشف خبراء بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، وسيسود طقس حار نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جميع السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الإثنين 29-5-2023 في محافظات مصر

ويقدم "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في محافظات مصر. 

وعن حالة الطقس ليلًا، أكد خبراء الأرصاد الجوية، أنه سيسود طقس لطيف خلال أول الليل مائل للبرودة بآخره على السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة على باقي جميع الأنحاء.

نشاط الرياح اليوم الإثنين 29 مايو

وعن الظواهر الجوية لطقس اليوم الإثنين، قال الخبراء، إنه سوف تشهد البلاد نشاط للرياح على كافة مناطق من جنوب سيناء ستكون مثيرة للرمال والأتربة على كافة مناطق من جنوب الصعيد وتكون على فترات متقطعة، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على جميع المناطق من جنوب سيناء ومناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتكون على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، وهناك ارتفاع الموج من متر إلى حوالي 1.5 متر والرياح السطحية ستكون شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون خفيفة إلى معتدلة، وهناك ارتفاع الموج من متر إلى حوالي 1.5 متر والرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى حوالي شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:

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درجة الحرارة العظمى الصغرى

  • القاهرة 31 21
  • العاصمة الإدارية 32 21
  • 6 أكتوبر 32 21
  • بنهــــا 31 21
  • دمنهور 30 21
  • وادي النطرون 32 21
  • كفر الشيخ 30 20
  • المنصورة 30 21
  • الزقازيق 31 20
  • شبين الكوم 31 21
  • طنطا 30 19
  • دمياط 27 20
  • بورسعيد 26 20
  • الإسماعيلية 32 21
  • السويس 31 21
  • العريش 27 20
  • رفح 30 20
  • رأس سدر 29 21
  • نخل 25 12
  • كاترين 23 9
  • الطور 31 22
  • طابا 25 17
  • شرم الشيخ 34 24
  • الإسكندرية 25 19
  • العلمين الجديدة 25 19
  • مطروح 24 18
  • السلوم 25 18
  • سيوة 30 18
  • رأس غارب 30 23
  • الغردقة 34 24
  • سفاجا 35 23
  • مرسى علم 35 24
  • شلاتين 33 25
  • حلايب 33 25
  • أبو رماد 34 24
  • رأس حدربة 33 24
  • الفيوم 32 22
  • بني سويف 32 21
  • المنيا 32 22
  • أسيوط 33 22
  • سوهاج 35 23
  • قنا 36 25
  • الأقصر 37 26
  • أسوان 39 27
  • الوادي الجديد 35 25
  • أبوسمبل 44 29
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