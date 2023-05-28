الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جنوب إفريقيا تحقق في مزاعم أمريكية بنقل سفينة روسية لسلاح من كيب تاون

سفينة
سفينة

قالت الرئاسة في جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، إن الرئيس سيريل رامابوسا عين لجنة للتحقيق في مزاعم أميركية بأن سفينة روسية حملت أسلحة من قاعدة بحرية قرب كيب تاون العام الماضي.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى جنوب إفريقيا، روبن بريجيتي يوم 11 مايو ، إنه واثق من أن سفينة روسية رست في قاعدة بحرية في سيمونز تاون بكيب الغربية خلال شهر ديسمبر، نقلت على متنها أسلحة من جنوب إفريقيا.

وتسببت المزاعم - التي تنفيها جنوب إفريقيا- في خلاف دبلوماسي بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا، وجعلت موقف جنوب أفريقيا غير المنحاز في صراع أوكرانيا موضع تساؤل، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وتقول جنوب إفريقيا إنها محايدة وامتنعت عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة بشأن الحرب.

وجاء في البيان: "قرر الرئيس فتح التحقيق بسبب خطورة المزاعم، واهتمام الناس، وأثر هذه المسألة على العلاقات الدولية لجنوب إفريقيا".

وسيكون أمام اللجنة، المشكلة من 3 أعضاء، 6 أسابيع لإجراء التحقيق. وتشمل اختصاصاتها معرفة من الذي كان على علم بوصول سفينة الشحن، ومحتوى ما تم شحنه وتفريغه منها، و"إذا كان قد تم الامتثال للالتزامات الدستورية والقانونية أو غيرها من الالتزامات فيما يتعلق بوصول سفينة الشحن".

ومن المتوقع أن يتسلم الرئيس تقريراً نهائياً في غضون أسبوعين من انتهاء التحقيق.

جنوب أفريقيا مزاعم أميركية سفينة روسية قاعدة بحرية كيب تاون

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