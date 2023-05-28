بتعادله مع دورتموند.. ماينز ينقذ توخيل من موسم صفري مع بايرن ميونيخ

يجب أن يبعث الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ ببرقية تحية، وإجلال، وتقدير، وإعزاز إلى نادي ماينز 05 الذي قدم له لقب بطولة الدوري الألماني على طبق من ذهب بعد أن تمكن من فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على فريق بوروسيا دورتموند الذي كان يلزمه الانتصار فقط، ولا شئ غير الانتصار للتتويج بلقب البوندسليجا في الأسبوع الـ34 الأخير.

على الجانب الآخر، استطاع البايرن أن يفوز على فريق كولن بنتيجة 2 – 1 ليرفع رصيده إلى 71 نقطة جمعها من 21 انتصارا، و8 تعادلات، و5 هزائم.

وبالمناسبة هو نفس رصيد دورتموند لكن يتفوق البايرن على دورتموند في فرق الأهداف الإجمالي.

وضع بايرن ميونيخ مع ناجلسمان في الدوري الألماني

وكان توخيل قد تسلم المسئولية الفنية للبايرن من المدير الفني الألماني يوليان ناجلسمان وصيفا للدوري الألماني بـ52 نقطة بمعدل حصدها من 15 انتصارا، و7 تعادلات، و3 هزائم.

بايرن ميونيخ مع توخيل في الدوري الألماني

أي جمع البايرن بقيادة فنية من توخيل 19 نقطة في 9 أسابيع إذ فاز في 6 مباريات على فرق دورتموند منافسه المباشر بنتيجة كبيرة 4 – 2 في الأسبوع الـ26، وفرايبورج بهدف نظيف في الأسبوع الـ27، وهيرتا برلين بهدفين دون رد في الأسبوع الـ30، وفيردر بريمن بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الـ31، وشالكة 04 بنتيجة ثقيلة بـ6 أهداف دون مقابل في الأسبوع الـ32، وكولن أخيرا، وتعادل في مباراة واحدة فقط إيجابيا بهدف لكل منهما مع هوفنهايم فيب الأسبوع الـ28، وتلقى هزيمتين بنفس النتيجة 1 – 3 على يد فريقي ماينز، و آر بي لايبزيج في الأسبوعين الـ29، والـ33 على الترتيب.

عموما تمكن توخيل من قيادة البايرن للحصول على لقب البوندسليجا للمرة الـ11 على التوالي، والـ33 في تاريخه.

توخيل والفشل في استحقاقين

على الجانب الآخر خاض توخيل في قيادته الفنية للبايرن استحقاقين آخرين، وهما بطولة كأس ألمانيا، وخرج من دور الثمانية على يد فرايبورج بعد أن خسر بهدف نظيف.

والاستحقاق الثاني هو بطولة دوري أبطال أوروبا، وأقصاه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي هزمه بـ3 أهداف دون رد في لقاء الذهاب، وعجز عن تعويض النتيجة في لقاء العودة، واكتفى فقط بتحقيق التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي دور الـ16 تمكن البايرن تحت قيادة فنية من ناجلسمان من الاطاحة بفريق كبير، وصعب هو باريس سان جيرمان الفرنسي إذ فاز عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي هدف دون رد، وبهدفين دون مقابل على الترتيب.

إنقاذ موسم توخيل مع بايرن ميونيخ

إذن لم ينجح البايرن مع توخيل سوى في استحقاق واحد فقط هو لقب الدوري الألماني في حين فشل في استكمال مسيرة ناجلسمان الناجحة في استحقاقين هما كأس ألمانيا، والتشامبيونزليج.

كان فقدان البايرن للقب البوندسليجا، وهو ما كان تتوقعه الأغلبية يعني فشل توخيل التام في كل الاستحقاقات التي خاضها مديرا فنيا للبايرن أي أن الدوري الألماني انقذ موسم توخيل مع البايرن من أن يكون موسما صفريا.

إذا كان توخيل قد تولى المسئولية الفنية للبايرن في توقيت حرج حيث كان الموسم يقترب من نهايته، فالجميع ينتظر ماذا يفعل توخيل مع البايرن في الموسم المقبل؟