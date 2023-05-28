بعد فوزه.. أردوغان يشكر شعبه على انتخابه لمدة 5 سنوات مقبلة

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، كلمة للشعب التركي بمناسبة فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات التركية لعام 2023.

وقال أردوغان: "أشكر الشعب التركي لأنه مكنني من تحمل مسؤولياتي تجاهه لمدة خمس سنوات مقبلة"، مضيفاً: "سألقي اليوم "كلمة الشرفة" من القصر الجمهوري في أنقرة ".

تابع أردوغان: "سنحل مواضيع مساكن متضرري مناطق الزلزال خلال عام واحد"، متعهداً ايضاً لحزبه بالفوز في الانتخابات المحلية 2023.

أردف: "نعد الشعب التركي بتنفيذ الوعود التي أطلقناها في الحملة الانتخابية".

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، متفوقا على مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو.

وحسب النتائج النهائية، التي نشرتها وكالة الأناضول للأنباء، فقد حصل أردوغان على نحو 52 في المئة من الأصوات، مقابل نحو 47 في المئة لمنافسه كليجدار أوغلو.

وكان الرئيس التركي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات في الجولة الثانية من الانتخابات، بعد أن كان على وشك تحقيق فوز من الجولة الأولى في 14 مايو.

وفي الجولة الأولى، حصل كليجدار أوغلو على 44.9 بالمئة من الأصوات مقابل 49.5 بالمئة لأردوغان.