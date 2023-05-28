الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ضمن عروض المسرح.. "ساقية علام" يستمر أسبوعًا بالأقصر

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

أطلق فرع ثقافة الأقصر فعاليات العرض المسرحي "ساقية علام" لفرقة قصر ثقافة الطود المسرحية بالأقصر، على مسرح القصر، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

تدور أحداث العرض حول مشكلة الثأر، حينما فشل الجد لضعفه في أخذ ثأر أبيه فراح يبث الكراهية في الأبناء فكان صراعهم حول عمامة الجدود، فدارت سواقي الدم ولأن الدم لا تشربه الأرض ولا ينبت غير الكراهية والعداء فدارت الصراعات على المستويات كافة المادية والمعنوية والنفسية.

العرض تأليف طه الأسواني، إخراج شريف النوبي، أشعار حسام الدين عبدالعزيز، موسيقى وألحان عبد المنعم عباس، استعراضات مصطفى أمين، ديكور وملابس بدور محمد النوبى، مخرج مساعد ناجى فؤاد، وبطولة حمدالله سيد، أحمد علي، بغدادي أحمد، هند محمد، رمضان محمد، ويستمر عرضه لمدة أسبوع حتى الخميس المقبل.

"ساقية علام" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة الأقصر، ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي. استمرارا للعروض المسرحية بمواقع قصور الثقافة بكل المحافظات، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
العرض المسرحي ساقية علام فرقة قصر ثقافة الطود مسرح القصر عروض شرائح المسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة

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