رئيس قطاع الموارد الطبيعية في البنك الأوروبي: مصر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية (حوار)

رئيس قطاع الموارد الطبيعية فى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ناتاليا لاكورزانا لـ"الدستور":

ندعم ونمول مشروعات التعدين والنفط والغاز فى مصر بلا قيود

80 % من المشروعات التى مولها البنك فى مصر تابعة للقطاع الخاص

مولنا مشروعات بقيمة 1.5 مليار دولار فى مصر لعدة قطاعات

قالت رئيس قطاع الموارد الطبيعية فى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ناتاليا لاكورزانا، إن الموارد الطبيعية بما في ذلك النفط والتعدين والغاز، تعد قطاعًا حيويًا للعديد من البلدان، ونحن نركز جهودنا في هذا القطاع على تحسين المعايير، فضلا عن تعزيز كفاءة وأمن الطاقة.

وأكدت رئيس قطاع الموارد الطبيعية فى البنك الأوروبي، أن مصر بلداً جاذباً للاستثمارات الأجنبية وبها العديد من الموارد الطبيعية التى يهدف البنك لتمويلها، لإحداث تنمية حقيقية تعود بالنفع على المواطنين فى مصر.

وأوضحت أن البنك الأوروبي يضع أولوياته خلال عمله فى البلدان، على معايير أفضل الممارسات فى قطاع له تأثيرات واسعة النطاق على المجتمع والبيئة، وتشجيع المعايير الدولية فى الصحة والسلامة والشفافية وحوكمة الشركات.

وكشفت «ناتاليا» فى حوارها مع «الدستور» عن أهم المشروعات التى يهتم بتمويلها البنك فى مصر، ودخوله فى قطاع النفط والغاز والتعدين، والبنية التحتية ومشروعات التنمية المستدامة.

وإلى نص الحوار:

* هل يدعم البنك مشروعات البحث والاستكشاف عن الذهب؟

** نحن ندعم ونمول كافة الأنشطة المتعلقة بالتحول للأخضر وكذلك مشروعات التنمية المستدامة وليست مشروعات التعدين فقط، وإنما نهدف فى الوقت الحالي إلى الدخول فى تمويل مشروعات التعدين فى مصر بدون قيود على الميزانية المطلوبة لأى مشروع، لكننا ننظر إلى المشروعات من ناحية التقييم التجارى والجوانب الاجتماعية والبيئية لأن مشروعات التعدين فى مصر تهدف إلى التنمية المستدامة.

* هل هذه أول مرة يمول فيها البنك مشروعات التعدين؟

** نحن نعمل منذ 30 عاما فى تمويل المشروعات الخاصة بالتعدين والذهب والنحاس، لأن هذه المشروعات تدعم البيئة والمجتمعات المحيطة بها، وحاليا نعمل على معرفة تشريعات وقوانين التعدين الجديدة فى مصر، والعمل على بناء القدرات الخاصة بهيئة الثروة المعدني.

* هل الدعم موجه للقطاعين الحكومي والخاص؟

** يوجد نحو 80% من المشروعات التى مولها البنك فى مصر تابعة للقطاع الخاص ويعملون بشكل جيد حاليا، وأنهم أصبحوا حاليا شركات مستقرة حيث انها تتحول وتتطور بشكل سريع، ومع ذلك نعمل مع الأشخاص والشركات للمساعدة فى تطوير عملهم.

* هل يدعم البنك مشروعات الفوسفات والتصنيع؟

** نعم نحن ندعم هذه المشروعات التابعة لقطاع التعدين، لكننا لم نعثر عليها بعد، ولكننا نأمل أن تكون في السنوات القادمة بعض المشاريع التي نضعها على أهبة الاستعداد.

* ما هي أهم المشروعات التى مولها البنك بمصر فى التنمية المستدامة؟

** البنك مول العديد من المشروعات فى مصر عبر القطاعات المختلفة حيث تبلغ ميزانية الأموال التى تم ضخها فى مصر لتمويل المشروعات الخاصة بالتنمية حوالى 1.5 مليار دولار حتى الآن، ومنها مشروعات زراعية وصناعية وتجارية ونفط ومشروعات السكك الحديدية، ومشروعات المياه، حيث نعمل حالياً فى مصر بشكل جيد، ونأمل أن يكون فى المستقبل القريب مشروعات جديدة بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية فى مصر، وكذلك نعمل على تمويل ودعم مشروعات الهيدروجين فى مصر، والتى تعد من المشروعات التى تولى الدولة بها اهتماما كبيراً كجزء من الأجندة الخاصة بمؤتمر المناخ وإزالة الكربون فى ضوء التزام الدول بتنفيذ المشروعات الخضراء.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هو مؤسسة دولية تدعم تنمية اقتصاديات السوق المستدامة، مملوكة لأكثر من 71 دولة برأس مال 30 مليار يورو، وحسب أعلى تصنيف ائتمانى للبنك فإن مصر ضمن أكبر 10 دول يستثمر بها البنك مشروعاته التنموية، من بينها النفط والغاز والمعادن الأساسية والنحاس والزنك والحديد والكروم شاملة المعادن الثمينة والصناعية.