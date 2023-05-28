الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس قطاع الموارد الطبيعية في البنك الأوروبي: مصر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية (حوار)

ناتاليا لاكورزانا
ناتاليا لاكورزانا رئيس قطاع الموارد الطبيعية فى البنك الأورو

رئيس قطاع الموارد الطبيعية فى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ناتاليا لاكورزانا لـ"الدستور":

ندعم ونمول مشروعات التعدين والنفط والغاز فى مصر بلا قيود

80 % من المشروعات التى مولها البنك فى مصر تابعة للقطاع الخاص

مولنا مشروعات بقيمة 1.5 مليار دولار فى مصر لعدة قطاعات

قالت رئيس قطاع الموارد الطبيعية فى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ناتاليا لاكورزانا، إن الموارد الطبيعية بما في ذلك النفط والتعدين والغاز، تعد قطاعًا حيويًا للعديد من البلدان، ونحن نركز جهودنا في هذا القطاع على تحسين المعايير، فضلا عن تعزيز كفاءة وأمن الطاقة.

وأكدت رئيس قطاع الموارد الطبيعية فى البنك الأوروبي، أن مصر بلداً جاذباً للاستثمارات الأجنبية وبها العديد من الموارد الطبيعية التى يهدف البنك لتمويلها، لإحداث تنمية حقيقية تعود بالنفع على المواطنين فى مصر.

وأوضحت أن البنك الأوروبي يضع أولوياته خلال عمله فى البلدان، على معايير أفضل الممارسات فى قطاع له تأثيرات واسعة النطاق على المجتمع والبيئة، وتشجيع المعايير الدولية فى الصحة والسلامة والشفافية وحوكمة الشركات.

وكشفت «ناتاليا» فى حوارها مع «الدستور» عن أهم المشروعات التى يهتم بتمويلها البنك فى مصر، ودخوله فى قطاع النفط والغاز والتعدين، والبنية التحتية ومشروعات التنمية المستدامة.

وإلى نص الحوار:

* هل يدعم البنك مشروعات البحث والاستكشاف عن الذهب؟

** نحن ندعم ونمول كافة الأنشطة المتعلقة بالتحول للأخضر وكذلك مشروعات التنمية المستدامة وليست مشروعات التعدين فقط، وإنما نهدف فى الوقت الحالي إلى الدخول فى تمويل مشروعات التعدين فى مصر بدون قيود على الميزانية المطلوبة لأى مشروع، لكننا ننظر إلى المشروعات من ناحية التقييم التجارى والجوانب الاجتماعية والبيئية لأن مشروعات التعدين فى مصر تهدف إلى التنمية المستدامة. 

* هل هذه أول مرة يمول فيها البنك مشروعات التعدين؟

** نحن نعمل منذ 30 عاما فى تمويل المشروعات الخاصة بالتعدين والذهب والنحاس، لأن هذه المشروعات تدعم البيئة والمجتمعات المحيطة بها، وحاليا نعمل على معرفة تشريعات وقوانين التعدين الجديدة فى مصر، والعمل على بناء القدرات الخاصة بهيئة الثروة المعدني. 

* هل الدعم موجه للقطاعين الحكومي والخاص؟

** يوجد نحو 80% من المشروعات التى مولها البنك فى مصر تابعة للقطاع الخاص ويعملون بشكل جيد حاليا، وأنهم أصبحوا حاليا شركات مستقرة حيث انها تتحول وتتطور بشكل سريع، ومع ذلك نعمل مع الأشخاص والشركات للمساعدة فى تطوير عملهم.

* هل يدعم البنك مشروعات الفوسفات والتصنيع؟

** نعم نحن ندعم هذه المشروعات التابعة لقطاع التعدين، لكننا لم نعثر عليها بعد، ولكننا نأمل أن تكون في السنوات القادمة بعض المشاريع التي نضعها على أهبة الاستعداد.

* ما هي أهم المشروعات التى مولها البنك بمصر فى التنمية المستدامة؟

** البنك مول العديد من المشروعات فى مصر عبر القطاعات المختلفة حيث تبلغ ميزانية الأموال التى تم ضخها فى مصر لتمويل المشروعات الخاصة بالتنمية حوالى 1.5 مليار دولار حتى الآن، ومنها مشروعات زراعية وصناعية وتجارية ونفط ومشروعات السكك الحديدية، ومشروعات المياه، حيث نعمل حالياً فى مصر بشكل جيد، ونأمل أن يكون فى المستقبل القريب مشروعات جديدة بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية فى مصر، وكذلك نعمل على تمويل ودعم مشروعات الهيدروجين فى مصر، والتى تعد من المشروعات التى تولى الدولة بها اهتماما كبيراً كجزء من الأجندة الخاصة بمؤتمر المناخ وإزالة الكربون فى ضوء التزام الدول بتنفيذ المشروعات الخضراء.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هو مؤسسة دولية تدعم تنمية اقتصاديات السوق المستدامة، مملوكة لأكثر من 71 دولة برأس مال 30 مليار يورو، وحسب أعلى تصنيف ائتمانى للبنك فإن مصر ضمن أكبر 10 دول يستثمر بها البنك مشروعاته التنموية، من بينها النفط والغاز والمعادن الأساسية والنحاس والزنك والحديد والكروم شاملة المعادن الثمينة والصناعية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مصر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية مشروعات التعدين النفط والغاز ناتاليا لاكورزانا

مواد متعلقة

طارق الملا يلتقى وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية فى مصر

الأكثر قراءة

الخلايا الجذعية ومرض السكري.. أحدث العلاجات الفعالة لأشهر الأمراض المزمنة

مطروح تقرر فتح الشواطئ العامة لاستقبال المصطافين أول يونيو

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

أردوغان: حزب الشعب سيودع كليتجدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيء في الانتخابات

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

محمد الباز يوضح حقيقة تصريحاته عن عبلة كامل: "كلامى اجتزئ ومكفرتش"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى