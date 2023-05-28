إخماد حريق شب داخل منزل بالبحيرة

تمكنت، مساء الأحد، قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على حريق شب داخل منزل بعزبة العشرة التابعة لدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

تمكنت قبل قليل قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق شب فى منزل المواطن «جمال س م »، بعزبة عشره التابعة لقرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد تلقى بلاغاً من أهالى قرية عشرة التابعة لقرية الكوم الأخضر بنطاق دائرة شرطة المركز باندلاع حريق داخل أحد المنازل وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان وبالفحص تبين أن الحريق شب داخل منزل ملك المواطن "جمال س م"، وجري الدفع بعدد من قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء، وجرى فرض كردون أمنى حول المنزل وفصل المرافق عن المكان وذلك من أجل المساهمة في عدم انتشار الحريق إلى الأماكن المجاورة..