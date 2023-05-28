افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية في الوادي الجديد

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد؛ مركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة، والذى يأتى نتاج للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة؛ وذلك فى إطار خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية لبناء قدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

وقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتجهيز مركز إبداع مصر الرقمية بالوادى الجديد بالبنية التكنولوجية وأجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها لتنفيذ الخطط والبرامج والخدمات التدريبية المختلفة.

وخلال الافتتاح شهد الوزيران والمحافظ عرضا تقديميا عن دور كل من معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات كجزء من أعمال مركز إبداع مصر الرقمية بالوادى الجديد؛ حيث تم تصميم البرامج التدريبية التى يقدمها المركز على النحو الذى يتسق ويرتبط بالهوية الثقافية والاقتصادية لأبناء محافظة الوادى الجديد، وتتضمن برامج للتسويق الالكترونى بما يخدم أعمال الترويج لما تقدمه المحافظة من منتجات، وبرامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة مشروعات المحافظة واحتياجاتها للكوادر فى هذا المجال، بالإضافة إلى برامج البنية التحتية والدعم الفنى كونها تعد ركيزة أساسية لكل المشروعات الجديدة فى المحافظة.

كما التقى الوزيران والمحافظ مع مجموعة من الشباب الحاصلين على منحة معهد تكنولوجيا المعلومات للتدريب على أساسيات الطاقة المتجددة وانترنت الأشياء.