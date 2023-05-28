الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية في الوادي الجديد

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد؛ مركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة، والذى يأتى نتاج للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة؛ وذلك فى إطار خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية لبناء قدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

وقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتجهيز مركز إبداع مصر الرقمية بالوادى الجديد بالبنية التكنولوجية وأجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها لتنفيذ الخطط والبرامج والخدمات التدريبية المختلفة.

وخلال الافتتاح شهد الوزيران والمحافظ عرضا تقديميا عن دور كل من معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات كجزء من أعمال مركز إبداع مصر الرقمية بالوادى الجديد؛ حيث تم تصميم البرامج التدريبية التى يقدمها المركز على النحو الذى يتسق ويرتبط بالهوية الثقافية والاقتصادية لأبناء محافظة الوادى الجديد، وتتضمن برامج للتسويق الالكترونى بما يخدم أعمال الترويج لما تقدمه المحافظة من منتجات، وبرامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة مشروعات المحافظة واحتياجاتها للكوادر فى هذا المجال، بالإضافة إلى برامج البنية التحتية والدعم الفنى كونها تعد ركيزة أساسية لكل المشروعات الجديدة فى المحافظة.

كما التقى الوزيران والمحافظ مع مجموعة من الشباب الحاصلين على منحة معهد تكنولوجيا المعلومات للتدريب على أساسيات الطاقة المتجددة وانترنت الأشياء.

اتصالات وتكنولوجيا المعلومات إبداع مصر الرقمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الابداع التكنولوجي الاتصالات وتكنولوجيا التربية والتعليم والتعليم الفني البنية التكنولوجية

الأكثر قراءة

منجى على بدر يكتب: مدى اتساق سياسات مصر مع المعايير الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

تسليم 9348 شهادة زواج لفحص المقبلين على الزواج بالبحيرة

"الموسيقيين" تكشف حقيقة إلغاء حفل أحمد سعد بسبب أزمة ملابسه

25 يونيو.. الحكم فى استئناف سلمى الشيمى على حكم حبسها عامين

"الإسكوا" تناقش الترتيبات القانونية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود

جهاز العبور يحرر 25 محضرا لإزالة الإشغالات بـ 3 أحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى