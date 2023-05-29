نصائح هامة لتجنب الإصابة بـ"الغدة الدرقية"

على مر السنين، زادت حالات قصور الغدة الدرقية بشكل كبير والسبب الرئيسي هو نقص اليود حيث إن اليود غير متوفر مجانًا في النظام الغذائي والمصدر الوحيد هو تناول الملح المعالج باليود.

وبمجرد اكتشاف مشكلة الغدة الدرقية، تساعد التغييرات في نمط الحياة في السيطرة على المرض.

ووفقًا لموقع hindustantimes اقترح الدكتور ريتشا شاتورفيدي، كبير الاستشاريين، طب الغدد الصماء، أنه للحفاظ على صحة الغدة الدرقية وتقليل مخاطر الإصابة بمشاكل الغدة الدرقية، يمكنك اتباع هذه العادات

- نظام غذائي متوازن: تناول نظامًا غذائيًا جيدًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

_قم بتضمين الأطعمة الغنية باليود مثل المأكولات البحرية والأعشاب البحرية، حيث إن اليود ضروري لإنتاج هرمون الغدة الدرقية.

_تناول كمية كافية من اليود وتأكد من حصولك على كمية كافية من اليود، ولكن تجنب الإفراط في تناول اليود لأنه قد يؤدي إلى مشاكل في الغدة الدرقية.

_ استشر أخصائي رعاية صحية لتحديد احتياجاتك من اليود ويجب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

_ انخرط في نشاط بدني منتظم لدعم الصحة العامة والتمثيل الغذائي فقد تساعد التمارين في الحفاظ على وزن صحي وتعزز وظيفة الغدة الدرقية.

_إدارة الإجهاد: يمكن أن يؤثر الإجهاد المزمن على وظيفة الغدة الدرقية.. ادمج تقنيات إدارة الإجهاد مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو اليوجا أو الهوايات التي تساعدك على الاسترخاء.

_الحصول على قسط كافٍ من النوم: اهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة حيث أنه يمكن أن يؤدي النوم غير الكافي إلى اضطراب التوازن الهرموني ، بما في ذلك وظيفة الغدة الدرقية.

_الحد من التعرض للسموم: قلل من التعرض للسموم البيئية مثل المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية والمعادن الثقيلة ، لأنها يمكن أن تتداخل مع وظيفة الغدة الدرقية. استخدم منتجات التنظيف الطبيعية وتناول الطعام العضوي عندما يكون ذلك ممكنًا.

_الفحوصات المنتظمة: قم بزيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بانتظام لإجراء فحوصات روتينية ، بما في ذلك اختبارات وظائف الغدة الدرقية حيث يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر لأي تشوهات في الغدة الدرقية في منع حدوث المزيد من المضاعفات.

_الحد من الأطعمة المصنعة: قلل من استهلاك الأطعمة المصنعة والسكريات المكررة والدهون غير الصحية حيث يمكن أن تسهم هذه في الالتهاب وتؤثر سلبًا على صحة الغدة الدرقية.

_تجنب التبغ والكحول المفرط: لقد تم ربط التدخين والإفراط في تناول الكحول بضعف الغدة الدرقية. الإقلاع عن التدخين والحد من تناول الكحوليات لتعزيز صحة الغدة الدرقية.

_حافظ على رطوبتك: اشرب كمية كافية من الماء يوميًا لدعم الصحة العامة ووظيفة الغدة الدرقية.



