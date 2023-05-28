خروف وغزال.. و"الرجل العنكبوت".. غرائب الانتخابات التركية في مراكز الاقتراع

حتى الآن يمثل العراك والشجار العامل المشترك بين الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية التركية وجولة الإعادة بين الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومنافسه المرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو، حيث استمر الشجار بين الناخبين والمراقبين في عدد من المراكز الانتخابية التركية.

Burası Şanlıurfa Akçakale Yazlıca Köyü

Toplu oy kullanımını engellemek isteyen sandık görevlileri saldırıya uğradı, Sandık görevlilerinin can güvenliği yok !

Elden ele RT ederek seslerini duyuralımpic.twitter.com/Mn1ghTuswl — ATAKIZ (@ATAISIK_) May 28, 2023

شجار بين الناخبين ومراقبي صناديق الاقتراع

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع مصورة ترصد حالات الشجار بين الناخبين ومراقبين صناديق الاقتراع بعد أن منع المراقبين التصويت الجماعي في المركز الانتخابي، وتعرض نائب سابق عن حزب الشعب الجمهوري - حزب كليتشدار أوغلو - للضرب خلال مراقبته لصناديق الاقتراع في ولاية أورفا، كما وقع شجار في مركز انتخابي بمدينة بورصة بعد أن منع مراقبي الصناديق التابعين لـ"أوغلو" عملية تصويت جماعي كان يقوم بها مراقبًا ينتمي لحزب "أردوغان" حيث كان يريد تصويت عدد من أفراد أسرته بشكل جماعي لأردوغان.

وطالب النشطاء في تعليقاتهم على المقاطع المصورة أن يتم تسجيل تلك الحالات واعتبارها تجاوزات انتخابية مشددين على أهمية التمسك بمراقبة صناديق الاقتراع حتى اللحظات الاخيرة لعملية الاقتراع، وفرز الأصوات.

خروف وغزال.. و«الرجل العنكبوت»

في السياق ذاته، شهدت لجان الانتخابات التركية عدد من المشاهد العجيبة، حيث اصطحبت امراة تركية خروفًا أثناء إدلائها بصوتها.

كما ذهب أحد الممثلين المسرحيين ويدعى "بهتيار كسكين" من مدينة بورصة للتصويت مرتديا زي الغزلان، كما استخدام أحد الناخبين في مدينة "أضنة" زيًا تنكريًا للشخصية السينمائية "الرجل العنكبوت" أثناء إدلائه بصوته.



وتتواصل في أنحاء تركيا، اليوم الأحد، الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة بين المرشحين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو، حيث يدلي الأتراك بأصواتهم في جولة الحسم لاختيار رئيس جديد للبلاد، فيما أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أن الإقبال على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة كبير، مشيراً إلى عزم الهيئة الكشف في وقت مبكر عن النتائج عقب إغلاق مراكز الاقتراع.