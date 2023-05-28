الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يشارك فى افتتاح فرع بنك مصر بالمنطقة الصناعية

بنك مصر
بنك مصر

شارك المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة وكلا من إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط والدكتور أسامة حفيله رئيس مجلس الأمناء ورئيس جمعية المستثمرين والدكتور وليد أبو العزم مدير عام منظمة دمياط ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمستثمرين في افتتاح فرع بنك مصر بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة.

فبفضل فكرة رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب سنة ١٩٢٠ تم تأسيس بنك مصر واستكمالا لمسيرة العطاء تم افتتاح الفرع الجديد بالمنطقة الصناعية بالمدينة امتدادا لفروع البنك في أنحاء الجمهورية وتحقيقا لمبدأ الشمول المالي وتلبية كافة الاحتياجات البنكية لسكان المدينة ودعم المستثمرين ومصنعي دمياط الجديدة.

ويعبر هذا الصرح عن حرص جهاز المدينة في إتاحة الخدمات وتكاملها بالمدينة حفاظا على الدور التنموي في جميع المجالات الخدمية والتنموية بالمدينة.

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