رئيس جامعة مطروح يستقبل رئيس الهيئة البرلمانية للمحافظة

استقبل الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الأحد، صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لمحافظة مطروح، بحضور د.محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر الحرم الجامعي في مدينة مرسى مطروح.

ورحب د.مصطفى النجار بالنائب صالح سلطان، مؤكدًا أن اللقاء تناول مراحل تطور الجامعة إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى، والاستماع إلى وجهات النظر؛ بهدف الوصول بالجامعة إلى الهدف المنشود، والمكانة التي تستحقها بين الجامعات العملاقة.

وأشار الدكتور مصطفى النجار إلى أن اللقاء تناول دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وخدمة إقليم مطروح ككل، موضحًا أن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التي تحرص عليها الجامعة للاستماع إلى المجتمع والتفاعل معه.

وأكد صالح سلطان دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، مضيفًا أن دورها لا يقتصر على الجانب التعليمي والبحثي، مشيدًا بمنشآت الحرم الجامعي الجديد والذي ظل حلم يراود أبناء المحافظة لعقود عديدة.