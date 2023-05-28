يهدد صحة الملايين.. كيف يسبب التدخين الإصابة بالسرطان والقلب والرئة؟

كشفت منظمة الصحة العالمية أن نسبة التدخين في المراهقين زادت بشكل كبير بنسبة قدرتها 20% مقارنة بالعام المنقضي.



التدخين هو عادة سيئة تنتشر بين الكثير من الناس في مختلف الأعمار والثقافات. يعتقد البعض أن التدخين يمنحهم الاسترخاء والمتعة، ولكنهم لا يدركون الأضرار الجسيمة التي يسببها التدخين لصحتهم وصحة من حولهم.

في السطور التالية يقدم الخبراء بموقع “NHS” أهم الأمراض التي يسببها التدخين، وكيف يؤثر التدخين على مختلف أجهزة الجسم، وكيف يمكن الإقلاع عن التدخين والحفاظ على الصحة.

أمراض يتسبب فيها التدخين:

التدخين يسبب أضراراً جسيمة لجميع أعضاء الجسم ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والمميتة مثل السرطان والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.



أشار الخبراء، أن التدخين يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على كافة أعضاء الجسم وتسبب الوفاة، حيث يحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية، منها 70 مادة مسببة للسرطان.



أوضح الأطباء أن التدخين يؤثر على الجهاز التنفسي ويسبب سرطان الرئة، والانسداد الرئوي المزمن، والربو، كما أنه يؤثر على الجهاز الدوراني ويسبب أمراض القلب، والسكتة الدماغية، والتهاب المفاصل الروماتويدي.



التدخين يؤثر على الجهاز التناسلي ويسبب العقم، ومشاكل في الحمل، وصحة الجنين، بالإضافة إلى الجهاز العصبي ويزيد من فرص الإصابة بمرض السكري، وفقدان البصر، والإصابة بالزهايمر.



فوائد الإقلاع عن التدخين:

الإقلاع عن التدخين يؤدي إلى فوائد صحية فورية وطويلة الأجل للمدخنين من جميع الأعمار والأشخاص المحيطين بهم، ومن بعض الفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين هي انخفاض ضغط الدم والنبض، تحسن دورة الدم ووظائف الرئة، انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسرطانات، زيادة العمر المتوقع، تقليل احتمالات الإصابة بالعجز الجنسي وصعوبات الحمل.



للإقلاع عن التدخين أيضاً فوائد اقتصادية واجتماعية، حيث يوفر المال والوقت ويحسن من جودة الحياة، وللإقلاع عن التدخين أهمية خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث أظهرت بعض الدراسات أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس وتطور مضاعفات خطيرة.



تشمل طرق الإقلاع عن التدخين، تغيير السلوك والروتين، طلب المساعدة والدعم من الأهل والأصدقاء، استخدام منتجات بديلة عن النيكوتين مثل اللصقات والعلكة والبخاخات، استخدام أدوية مثل بوبروبيون أو فارينكلين.



كما يجب على المدخن التخطيط جيداً للإقلاع عن التدخين، وتحديد تاريخ محدد لذلك، والتخلص من جميع مستلزمات التدخين، وتجنب المشغولات والأشخاص المؤثرين سلباً، وإيجاد بدائل صحية للتغلب على رغبة التدخين.