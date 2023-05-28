"تنظيم الأسرة وصحة الأم" في ندوة بالمركز الإعلامي بزفتى

عقد مجمع إعلام زفتى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الوحدة الصحية بنهطاي ندوة إعلامية تحت عنوان وسائل تنظيم الأسرة وصحة الأم بمقر الوحدة.

وقالت الدكتورة شيماء لاشين، أخصائي طب الأسرة إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بصحة الأم على وجه الخصوص وكذلك صحة الأسرة ككل، مؤكدة أن ديننا الحنيف يحث على التنظيم بين الحمل والآخر؛ حفاظًا على صحة الأم والطفل".

وتابعت أن وسائل تنظيم الأسرة كثيرة منها حبوب الرضاعة التى تؤخذ طيلة فترة الرضاعة وكذلك حقن الشهر أو ثلاث شهور أو اللولب الهرموني أو النحاسي أو حبوب اوحادية الهرموني "المايكروجنيست" وغيرها من وسائل تنظيم الأسرة وأن تلك هذه الوسائل متاحة بالمجان فى الوحدة الصحية وأنها آمنة، لكن تختلف من سيدة لأخرى.

ويعتبر التنظيم بين الحمل والآخر مفيد من أجل الحفاظ على صحة الأم وذلك بمباعدة الحمل من 3 إلى 5 سنوات.

كما ذكرت شيماء أن كل تلك الوسائل متوفرة فى الوحدة الصحية ويتم إجراء الفحوصات على السيدة أثناء اسشتارتها لاستخدام نوع الوسيلة من قياس ضغط الدم والوزن والسكر، وقالت إن بعض تلك الوسائل قد يكون لها تأثير سلبى وتختلف من سيدة لأخرى.

وأكدت د.شيماء أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم حتى تقيها من أمراض كثيرة وكذلك على صحة الطفل وكل ذلك يعود بالنفع والفائدة على الأسرة والمجتمع، وحضر الندوة بعض موظفى الوحدة الصحية و المترددات على الوحدة.

فى النهاية، تم وضع عدة توصيات من أهمها ضرورة نشر الوعى الصحى والثقافي بأهمية المباعدة بين الحمل والآخر و ضرورة استشارة الطبيب المتخصص عند اتخاذ أى وسيلة لتنظيم الأسرة والتاكيد على الوعى الدينى بأهمية تنظيم الأسرة.

أدار الندوة وفاء عبد العليم أخصائي إعلام تحت اشراف عبد الله الحصري مدير مجمع الاعلام، عزة سرور مدير عام إدارة اعلام وسط الدلتا.