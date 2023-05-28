الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الإسكان": نمتلك 560 محطة صرف.. و3 آلاف قرية بحاجة إلى شبكات متكاملة

سيد اسماعيل
سيد اسماعيل

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مصر تمتلك 560 محطة صرف صحي، وجارٍ العمل بحوالي 503 محطات، ليصل إجمالي عدد محطات الصرف على مستوى الجمهورية لنحو 1063 محطة حتى 2050.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، خلال كلمته بملتقى بناة مصر فى دورته الثامنة لعام 2023، أن الطاقة الإنتاجية للصرف الصحي بالقرى تمثل 12% في 2014، وارتفعت نسبتها بالقرى لتصل إلى 43%، موضحا أن هناك 3000 قرية بحاجة لشبكات صرف صحي متكاملة.

وأشار إلى أن خطة الدولة بشأن توفير كل الاحتياجات الخاصة بالتحلية حتى عام 2050، ومن ضمن الخطة النظر في شراكات واستثمارات طويلة المدى، موضحا أنه من المستهدف الوصول بالإنتاج إلى 8.8 مليون متر مكعب يوميا بحلول 2050 في 11 محافظة.

وأوضح إسماعيل أنه خلال أول 5 سنوات من الخطة من المستهدف الوصول إلى 3.3 مليون متر مكعب، ورفعها للوصول إلى 5.9 مليون متر مكعب يوميا، لافتا إلى أن الخطة تستهدف زيادة 15% من نسبة الإنتاج سنويا.

ولفت إلى المحاور التي تتبعها الوزارة لتحقيق الاستراتيجية الخاصة بتحلية المياه، تتضمن توفير المياه اللازمة لسد احتياجات الكثافة السكانية، وتحويل التحديات إلى فرص، وتوقيف الخطوط الطولية الموجهة للبحر الأحمر ومطروح وجنوب وشمال سيناء.

كما كشف نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطة تنفيذ محطات تحلية المياه الموجودة في أنحاء الجمهوريات كافة؛ حيث تمتلك محطة الجلالة 150 ألف متر مكعب يوميا على مساحة تمثل 25% من المساحات المعتادة في المشاريع الأخرى، وتمثل الطاقة الإنتاجية لمحطة العلمين الجديدة 50 ألفا من إجمالي 150 ألف متر مكعب يوميا، وتتم دراسة كل منطقة وفقا لاحتياجاتها، داعيا جميع الشركات للتعاون مع الوزارة للتوسع بالقطاع وتحقيق استراتيجية الدولة.

الدكتور سيد اسماعيل الطاقة الإنتاجية عام 2050 محطات الصرف تنفيذ 503 محطة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الترم الثاني بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

انطلاق فعاليات ملتقى «بُناة مصر» بمشاركة وفود عربية وأفريقية لتعزيز تصدير المقاولات

50 صورة من أرشيف "إدوارد تودا" في معرض "رحلات التفتيش الأثري"بمكتبة الإسكندرية

تفاصيل الاجتماع "110" لمجلس وزراء منظمة "أوابك"

وزيرة التخطيط تفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام شمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى