"الإسكان": نمتلك 560 محطة صرف.. و3 آلاف قرية بحاجة إلى شبكات متكاملة

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مصر تمتلك 560 محطة صرف صحي، وجارٍ العمل بحوالي 503 محطات، ليصل إجمالي عدد محطات الصرف على مستوى الجمهورية لنحو 1063 محطة حتى 2050.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، خلال كلمته بملتقى بناة مصر فى دورته الثامنة لعام 2023، أن الطاقة الإنتاجية للصرف الصحي بالقرى تمثل 12% في 2014، وارتفعت نسبتها بالقرى لتصل إلى 43%، موضحا أن هناك 3000 قرية بحاجة لشبكات صرف صحي متكاملة.

وأشار إلى أن خطة الدولة بشأن توفير كل الاحتياجات الخاصة بالتحلية حتى عام 2050، ومن ضمن الخطة النظر في شراكات واستثمارات طويلة المدى، موضحا أنه من المستهدف الوصول بالإنتاج إلى 8.8 مليون متر مكعب يوميا بحلول 2050 في 11 محافظة.

وأوضح إسماعيل أنه خلال أول 5 سنوات من الخطة من المستهدف الوصول إلى 3.3 مليون متر مكعب، ورفعها للوصول إلى 5.9 مليون متر مكعب يوميا، لافتا إلى أن الخطة تستهدف زيادة 15% من نسبة الإنتاج سنويا.

ولفت إلى المحاور التي تتبعها الوزارة لتحقيق الاستراتيجية الخاصة بتحلية المياه، تتضمن توفير المياه اللازمة لسد احتياجات الكثافة السكانية، وتحويل التحديات إلى فرص، وتوقيف الخطوط الطولية الموجهة للبحر الأحمر ومطروح وجنوب وشمال سيناء.

كما كشف نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطة تنفيذ محطات تحلية المياه الموجودة في أنحاء الجمهوريات كافة؛ حيث تمتلك محطة الجلالة 150 ألف متر مكعب يوميا على مساحة تمثل 25% من المساحات المعتادة في المشاريع الأخرى، وتمثل الطاقة الإنتاجية لمحطة العلمين الجديدة 50 ألفا من إجمالي 150 ألف متر مكعب يوميا، وتتم دراسة كل منطقة وفقا لاحتياجاتها، داعيا جميع الشركات للتعاون مع الوزارة للتوسع بالقطاع وتحقيق استراتيجية الدولة.