الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 71 ألفًا و623 طنًا من الأقماح إلى شون وصوامع سوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالي 2023، بحضور محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وناصر عزالدين، مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وخميس محمد علي، مدير عام الزراعة، وعلي محمد، مدير صومعة طهطا، وممثلي ومطاحن مصر العليا، والتعاون الزراعي، والإرشاد الزراعي، والبنك الزراعي.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة من جميع الجهات المعنية؛ لزيادة معدلات توريد الأقماح إلى الشون والصوامع، واستعرض مجهودات مديرية التموين، ومديرية الزراعة، خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي تم اتخاذها، موجهًا بتمهيد وتسوية كل الطرق المؤدية إلى الشون والصوامع، خاصة التي تشهد مشروعات "حياة كريمة"، والعمل على التسهيل على صغار المزارعين في الوصول إلى الشون والصوامع.

وتناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمعدلات التوريد الداخلي والخارجي للأقماح، حيث تم توريد 71 ألفًا و623 طنًا من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتي تبلغ 16 موقعًا تخزينيًا على مستوى المحافظة.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفًا و816 فدانًا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 16 موقعًا تخزينيًا، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه.

اتخاذ كافة الإجراءات استجابة استراتيجية استراتيجي الاجتماع الدوري البنك الزراعي التعاون الزراعي الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكافل وكرام

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